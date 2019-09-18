Нижегородская дума утвердила еще треть членов общественной палаты второго созыва

Городская дума Нижнего Новгорода утвердила большинством голосов 10 членов общественной палаты второго созыва на заседании 18 сентября. Напомним, по новым правилам в состав палаты входят 10 кандидатов от мэра города и 10 членов от думы. Совместно они выберут еще 10 человек из числа претендентов.

Членами палаты от думы стали Эрадж Боев (нижегородская региональная общественная организация «Конгресс ираноязычных народов»), Евгений Калачев (территориальное общественное самоуправление «Молитовский затон»), Анастасия Кашаева (НРФСОСМП «Дружба»), Александр Меньшиков (автономная некоммерческая организация «Содействие здоровому образу жизни “Здоровое поколение”»), Ирина Никифорова (благотворительный фонд «Доброе дело»), Роман Пермяков (НГМОО «Волжская инициатива»), Геннадий Рябов («Нижегородский музейный центр»), Мария Самоделкина (всероссийское общественное движение «Волонтер Победы»), Александр Силеенков (общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Канавинского района города Нижнего Новгорода) и Ринат Умяров (Духовное управление мусульман Нижегородской области).

Ранее мэр Владимир Панов уже утвердил 10 членов общественной палаты второго созыва. Напомним, порядок формирования ОП был изменен летом 2019 года. Ранее в состав палаты входили 33 человека, всех их выбирали в рамках конкурса. Некоторые члены прежнего созыва палаты выступили с критикой нового положения формирования состава ОП. Также сегодня на заседании думы депутаты Евгений Лазарев и Михаил Кузнецов предложили изменить процедуру отбора кандидатов, чтобы в обсуждении участвовало больше народных избранников.

Анастасия Еремина