В Нижнем Новгороде начали формировать новый созыв Общественной палаты

С 4 июля начинается прием заявок о выдвижении кандидатов в новый созыв Общественной палаты Нижнего Новгорода. По сообщению пресс-службы гордумы, предлагать кандидатуры могут некоммерческие общественные и религиозные организации, партнерства и ассоциации. Те организации, которые зарегистрированы менее чем за год до истечения срока полномочий предыдущего созыва (6 сентября) не могут выдвигать своих кандидатов. Заявки будут приниматься до 2 августа.

Напомним, порядок формирования Общественной палаты был изменен в июне. Количество участников ОП сократили с 33 до 30 человек. Из них 10 членов будет назначать городская дума, еще 10 – глава города. Эти 20 членов будут выбирать еще 10 человек из числа кандидатов, выдвинутых общественными организациями. Срок полномочий палаты составляет три года. Ранее все члены Общественной палаты избирались в рамках конкурса.

Действующие члены Общественной палаты неоднозначно оценили такие изменения. Так, ее председатель Юлия Крузе выступила в гордуме с критикой пункта нового положения об обязательной регистрации организации, выдвигающей кандидата, в качестве юрлица. Член палаты Мария Попова после утверждения изменений написала в Facebook, что изменения были приняты без учета мнения действующего созыва действующих участников.

Анастасия Еремина