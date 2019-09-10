Мэр Нижнего Новгорода утвердил треть членов общественной палаты

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил кандидатуры 10 членов общественной палаты (ОП) второго созыва – это треть ее участников. Напомним, согласно новым правилам, еще 10 членов утвердит городская дума 18 сентября. Эти 20 членов вместе выберут еще 10 человек из числа претендентов, выдвинутых общественными организациями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, членами общественной палаты от главы города стали председатель нижегородской региональной общественной организации инвалидов (НРООИ) «Инватур» Андрей Буланов, руководитель благотворительных фондов «Сострадание НН» и «Зоозащита НН» Владимир Гройсман, председатель Совета отцов Александр Заремба, председатель нижегородского регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Сергей Кульков, протоиерей Нижегородской епархии Михаил Сторонкин, представитель благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Данил Лапытов, руководитель НРООИ «Ковчег» Роман Пономаренко, выдвиженец НРООИ «Социальная реабилитация» Виктор Растеряев (сын заместителя председателя совета регионального отделения партии «Родина»), выдвиженец Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков, директор бюро экскурсий «Нескучный нижний» и директор учебного центра «Просвещение» Александра Шарова, координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

Порядок формирования общественной палаты был изменен в июне 2019 года. Ранее в состав ОП входили 33 человека, всех их выбирали в рамках конкурса. Некоторые члены первого созыва палаты выступили с критикой нового положения формирования состава ОП.

Анастасия Еремина