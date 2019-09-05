В Нижегородской области сняли карантин по африканской чуме свиней

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл приняло решение об отмене карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территориях Арзамасского, Дальнеконстантиновского и Вадского районов и Перевозского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, карантин в Вадском районе был объявлен в июле 2019 года. Очаг инфекции был близи ООО «ННПП» (входит в норвежскую группу компаний Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI), у жителей выкупали свиней на убой. Стоимость за кг живого веса составляла 150 руб. Всего за время ликвидации АЧС у населения было изъято более 120 свиней, еще более 210 животных были забиты на мясо и направлены на термическую обработку.

Анастасия Еремина