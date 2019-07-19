Нижегородский свинокомплекс норвежской RBPI начал выкуп свиней у населения из-за АЧС

В Вадском районе Нижегородской области объявлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС), который будет действовать до особого распоряжения о его прекращении. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, представители ООО «ННПП» (входит в норвежскую группу компаний Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI) начали выкуп живых свиней у населения с целью прекращения распространения заболевания. Закупочная цена составляет 150 руб. за кг живого веса, выкуплено более девяти свиней.

На территории Вадского района дополнительно сформирована спецбригада охотников для добычи кабанов и обнаружения их трупов. По состоянию на 17 июля было изъято 175 животных, из них павших 61.

Ранее Россельхознадзор для предотвращения распространения заболевания на свинокомплексы ООО «ННПП-1» и ООО «ННПП-2» (в Вадском и Большемурашкинском районах) также рекомендовало усилить контроль за посевами кукурузы и других культур, чтобы не дать сформироваться кормовой базе для дикого кабана, и организовать отлов животных в Вадском, Большемурашкинском, Перевозском и Арзамасском районах. Населению на время карантина не рекомендуется посещать леса для сбора грибов и ягод.

Анастасия Еремина