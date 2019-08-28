В Нижегородской области завершили основные мероприятия по ликвидации АЧС

В Вадском районе Нижегородской области завершили работу по ликвидации вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в очаге инфекции, сообщает управление Россельхознадзора по региону и Марий Эл. Ранее на территории района был объявлен карантин. Вблизи очага находятся два крупных свинокомплекса Russia Baltic Pork Invest AS, (RBPI, комплексы ООО «ННПП 1» и ООО «ННПП 2»).

Для предотвращения распространения инфекции была произведена эвтаназия свиней и сжигание трупов, домашние животные были помещены на карантин, сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров. Также продолжается выкуп свиней у населения Вадского района. Как ранее сообщалось, закупочная цена за кг живого веса составляет 150 руб. По данным на 27 августа, изъято 123 свиней, еще 211 животных были забиты на мясо и направлены на термическую обработку. На поднадзорной территории осталось семь свиней в двух личных хозяйствах.

Анастасия Еремина