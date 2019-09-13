Биньямин Нетаньяху приехал в Сочи за победой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг побывал в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным и отдельно с министром обороны Сергеем Шойгу. С обоими среди прочего обсуждались взаимодействие в Сирии и политика Ирана. Между тем уже в самом начале встречи Владимир Путин дал понять, что понимает: господин Нетаньяху прилетел не с простым, а с предвыборным визитом. В следующий вторник в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, и голоса русскоязычных избирателей для действующего премьера и его партии «Ликуд» лишними не будут.

В Сочи Биньямин Нетаньяху прилетел менее чем за неделю до парламентских выборов в Израиле. Они пройдут досрочно: в прошлый раз израильтян призвали на избирательные участки 9 апреля. Первое место по итогам того голосования разделили две политические силы — партия господина Нетаньяху «Ликуд» и центристский блок «Кахоль-Лаван». Обе получили по 35 мандатов из 120. Казалось, что у действующего премьера было больше шансов на то, чтобы сформировать правительство, но за последующие полтора месяца сделать это господину Нетаньяху так и не удалось, и Кнессет объявил о самороспуске, назначив перевыборы на 17 сентября.

Так что визит в Россию и встреча с российским президентом должны были стать очередным свидетельством успехов Биньямина Нетаньяху на внешнеполитической арене. И одновременно — сигналом для русскоязычных избирателей. Судя по заявлению Владимира Путина в начале встречи, это не было секретом и для российского президента.

«Хорошо известно, что в Израиле проживает свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза,— напомнил он.— Мы всегда считали их "своими людьми", нашими соотечественниками. И, конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, пройдут в парламент Израиля. Мы рассчитываем, что это будут ответственные политики, которые сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время». Как следовало из слов президента, эти достижения в значительной степени заслуга его собеседника. «Скажу прямо — не побоюсь этого: благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество, в том числе по линии военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы международного терроризма». Биньямин Нетаньяху закивал еще до того, как эту фразу успел повторить переводчик. Владимир Путин также подтвердил готовность посетить Израиль в январе следующего года — принять участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима и открыть памятник подвигу блокадного Ленинграда.

«Отношения между Россией и Израилем никогда не были такими хорошими»,— вторил российскому президенту господин Нетаньяху, уточнив, что во многом это результат его «личной связи» с Владимиром Путиным.

«Это чисто электоральный визит в расчете на русские голоса, он не имеет никакого отношения ни к внешней политике, ни к вопросам безопасности»,— сказал “Ъ” лидер израильской партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. При этом он выразил сомнение в том, что такой шаг поможет Биньямину Нетаньяху увеличить его электоральную поддержку со стороны русскоязычных избирателей. «В Израиле никто на это не купится: за несколько дней до выборов поехать фотографироваться с Путиным, когда только накануне российский МИД сделал выговор Нетаньяху из-за его заявлений по Иорданской долине»,— отметил господин Либерман.

Напомним, во вторник Биньямин Нетаньяху объявил о намерении в случае его победы на выборах «расширить суверенитет Израиля на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря».

Это заявление подверглось острой критике не только со стороны арабских стран, но также Евросоюза и генсека ООН Антониу Гуттериша. В Москве молчать тоже не стали. «Обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля,— отметили в МИД РФ.— Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями».

В центре переговоров в Сочи вновь была иранская тема.

Израиль настаивает на необходимости противодействия Тегерану в Сирии и необходимости вывода проиранских сил из этой страны. «В последний месяц мы видим нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атак на нас. Мы не готовы мириться с этим»,— напомнил Биньямин Нетаньяху Владимиру Путину. Впрочем, с начала года это был уже третий визит господина Нетаньяху в Россию, так что все эти слова Владимир Путин от него уже слышал.

Галина Дудина, Сочи; Марианна Беленькая, Иерусалим