Израильские партии сдают экзамен по русскому

Во вторник в Израиле пройдут досрочные выборы в Кнессет. Главный вопрос: хватит ли партии «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поддержки избирателей, чтобы сплотить вокруг себя правый лагерь и сформировать правительство. Решающими могут стать голоса русскоязычных избирателей. Чем израильские политики пытались привлечь «русскую улицу», пыталась понять корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

«Я большую часть выборов голосовал за "Ликуд", был членом партии, но потом разочаровался — не в идеологии, в методах работы. Но "Ликуд" — это лучший вариант из того, что есть, который может привести к победе правого национального лагеря и позволить стране продвигаться вперед»,— сказал “Ъ” первый мэр города Ариэль, диссидент-отказник Яков Файтельсон, который живет в Израиле уже почти 50 лет. Доктор физико-математических наук, генерал Леонид Диневич приехал в Израиль в начале 1990-х годов из Кишинева. Он убежденный сторонник партии «Наш дом Израиль» (НДИ) во главе с Авигдором Либерманом. По его мнению, только благодаря этой политической силе он и многие другие ученые, приехавшие из СССР, смогли себя реализовать в новой стране.

Битва между партиями «Ликуд» и НДИ за голоса русскоязычных избирателей, которые могут при максимальной явке привести в Кнессет 15 депутатов, стала одной из особенностей это избирательной кампании. Напомним, что после апрельских выборов Биньямин Нетаньяху не смог заручиться поддержкой парламентского большинства (61 из 120 мандатов). Ему не хватило всего одного мандата. Главным ударом стал отказ НДИ вступать в предлагаемую Биньямином Нетаньяху коалицию вместе с религиозными партиями.

Борьба оказалась непростой. В отличие от многих других израильских общин, «русская улица» слишком разнообразна, пояснил профессор университета Ариэля Зеэв Ханин. Здесь и представители разных волн репатриации (алии) — приехавшие в 1970-е, 1990-е и совсем недавно. К тому же у «русских» очень разный культурный и исторический бэкграунд. Кто-то из Москвы, кто-то с Кавказа, Украины, из Прибалтики, Узбекистана и т. д. «Русскую улицу» фактически невозможно мобилизовать, но она хочет голосовать за тех, кто выступает не как платформа для защиты секторальных интересов, а как платформа для выражения взглядов репатриантов на общенациональные проблемы, пояснил господин Ханин.

До сих пор одни политики в Израиле считали, что «русские» давно интегрировались и с ними не надо как-то специально работать, другие полагали, что они слишком замкнуты в своей общине и до них не достучаться. Но сейчас оказалось, что «русский голос» может стать решающим. Традиционно «русской партией» считается НДИ, хотя в последние годы она старается позиционировать себя как общеизраильская. На первых десяти местах в НДИ шесть выходцев из СССР — представители разных поколений и волн репатриации. Кроме них, в списке есть израильтянин в пятом поколении, морской офицер Одед Форер, приехавший в Израиль в трехлетнем возрасте из Египта директор Алмазной биржи Эли Авидар, руководитель Организации друзской молодежи Хамед Амару, адвокат и вице-мисс Европы-1988 Лимор Маген-Телем. На 11-м месте, которое может оказаться непроходным, глава Форума за призыв христианской молодежи в израильскую армию Шади Халуль — представитель арамейской общины, которая пытается отделить себя от израильских арабов-христиан. Таким образом, Авигдор Либерман попытался охватить все сектора израильского общества.

«После того как в ноябре прошлого года Либерман вышел из правительства, отказавшегося жестко действовать в отношении террористов в секторе Газа, я поверил ему и решил присоединиться к НДИ»,— рассказал “Ъ” коренной израильтянин Игаль Саги, чей сын погиб во время военной операции «Несокрушимая стена» в районе сектора Газа. Накануне выборов он организовал для Авигдора Либермана встречу с избирателями в поселке Нахаль-Оз, рядом с которым погиб его сын. Большинство жителей здесь традиционно голосует за левые партии, противоположные по взглядам с НДИ, о чем один из пришедших на встречу и сообщил Авигдору Либерману. Непросто пришлось и в соседнем поселке, где лидера НДИ спросили, почему он, будучи в правительстве, ничего не сделал для разрешения гражданских браков в Израиле. Это проблема волнует около трети русскоязычной общины страны. По словам Авигдора Либермана, его голосование объясняется коалиционной дисциплиной. Поэтому теперь он готов вступить в коалицию с Биньямином Нетаньяху только при условии, что в ней не будет религиозных партий.

Поняв, что с Авигдором Либерманом будет непросто договориться, «Ликуд» бросила все силы на привлечение «русской улицы», хотя, как отмечали в беседе с “Ъ” многие политики и эксперты, последние десять лет проблемы этой части избирателей правящую партию не очень интересовали. Впрочем, ее представители находят этому свое объяснение: «Ликуд», учитывая давний союз с НДИ, на чужое поле не заходил. Об этом “Ъ” сказали и спикер Кнессета, второй человек в «Ликуд» Юлий Эдельштейн, и номер 35 в списке «Ликуд» Тали Плоскова, отвечающая в партии за русский сектор. По словам госпожи Плосковой, премьер-министр обещает уделить внимание проблемам русскоязычных граждан Израиля. «Биньямин Нетаньяху мне сказал буквально следующее: если в прошлом я был уверен, что кто-то этим занимается, и не просто был уверен, а по просьбе другой стороны не залезал в эту тему, то теперь вижу, что надо этой проблемой заниматься самому»,— пояснила она. Со своей стороны, кандидат в депутаты пообещала, что будет заниматься проблемами русскоязычных граждан, даже если не станет депутатом. «Четыре года моей работы в Кнессете были посвящены проблемам пожилых людей, если вдруг не пройду в этот раз, постараюсь влиять на ситуацию изнутри партии»,— сказала она.

Вопрос пенсий, пожалуй, единственный вопрос, который объединяет большинство русскоязычных израильтян вне зависимости от политических взглядов и других различий. «Две трети русскоязычных пенсионеров относятся к самой низкой социальной категории, и нам важно, чтобы в Кнессете были депутаты, которым не понаслышке знакомы с их проблемами»,— сказал “Ъ” генеральный директор «Движения за достойное будущее» Роман Соколов. А президент движения Александр Берман подчеркнул, что «единственная группа репатриантов, которая сумела хоть как-то объединиться для защиты своих интересов, это старшее поколение». Впрочем, это объединение остается на уровне общественного движения и не касается политических симпатий «русской улицы».

Многие в Израиле сожалеют, что блок «Кахоль-Лаван» уделял мало внимание «русской повестке»: в его составе всего лишь один русскоязычный депутат Константин Развозов. Но при этом находится достаточно людей, готовых голосовать за блок в надежде на уход из политики Биньямина Нетаньяху. Есть и те, кто собирается голосовать за левые партии. «Это те, для кого в первую очередь важны права человека, защита секс-меньшинств и других»,— пояснил “Ъ” один из русскоязычных сторонников партии «Мерец». Часть «русских голосов» уходит и религиозным правым партиям, хотя традиционно борьба за «русские голоса» идет на светской основе. «Зачастую в ходе избирательных кампаний раздувают вражду между светскими и религиозными, сваливая на религиозные партии все проблемы общества. Многие не понимают, что со времен отцов-основателей государства союз между светскими и религиозными лидерами был взаимовыгоден и именно он создал то израильское общество, которое есть сегодня»,— сказал “Ъ” глава русскоязычного отдела блока ультраортодоксальных партий «Яхадут ха-Тора» Александр Хаят.

Впрочем, среди опрошенных “Ъ” русскоязычных избирателей есть и те, кто пока и вовсе не решил, как голосовать.