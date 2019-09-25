Индикаторы

Уходят в безнал

По данным ЦБ в России, объем безналичных средств в структуре денежной массы за последние десять лет вырос более чем втрое — с 9,3 до 34 трлн руб. При этом объем наличных средств составил 8,4 трлн. Цифровые технологии стремительно меняют российскую и мировую финансовую систему. В этой ситуации флагманы розничного кредитования пересматривают принципы работы с клиентами. Многие готовы менять концепцию своих организаций, переводя обслуживание в онлайн.

Что ждет клиентов финансовых организаций в ближайшие годы, читайте в статье «Выживут ли банки».

Два миллиарда в игре

В прошлом году совокупные доходы индустрии компьютерных игр в России достигли $1,91 млрд (против $1,75 млрд годом ранее), подсчитали для «Денег» аналитики консалтинговой компании PwC. По их оценкам, в этом году рынок преодолеет отметку $2 млрд. Львиную долю рынка обеспечивают доходы от казуальных игр и игр в социальных сетях. На эту категорию пришлось почти 62% рынка, или $1,18 млрд.

Подробнее о доходах индустрии компьютерных игр читайте в материале «Геймификация продолжается».

Растет московский метр

В первом полугодии текущего года жилая недвижимость на московском вторичном рынке подорожала на 4,4%, до уровня 211 214 руб. за квадратный метр, следует из оценки аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость». Квартиры в «старой» Москве дорожают второй год подряд. Для этого есть несколько причин. С одной стороны, появились более доступные условия по ипотеке после снижения банками соответствующих ставок. С другой стороны — новое законодательство, по которому застройщик получает деньги за проданную в строящемся доме квартиру только тогда, когда достроит весь дом.

Что будет с ценами на столичное жилье в ближайшем будущем, читайте в статье «Благодаря и вопреки».

Роскошь дорожает

В прошлом году глобальный рынок luxury вырос на 5% и достиг €1,2 трлн, подсчитали аналитики Bain & Company. При этом сегмент персональных товаров составил €260 млрд. В нынешнем году он подрастет еще на 4–6%, до €271–276 млрд, а к 2025 году достигнет €320–365 млрд. Локомотивами продаж стала обувь, сумки и ювелирные изделия. Рост демонстрирует дорогая косметика. Продажи люксовой одежды пока стагнируют. А вот спрос на яхты и самолеты падает.

Как меняет рынок роскоши новое поколение успешных людей, читайте в статье «Полный миллениум».