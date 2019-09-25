Геймификация продолжается

Российский игровой рынок продолжает расти, а геймеры — охотнее платить. Средний чек российского геймера по итогам этого года вырастет на 8%, примерно до 4 тыс. руб., а весь рынок игр преодолеет отметку в $2 млрд, прогнозируют аналитики. Локомотивом рынка выступают игры в социальных сетях и для смартфонов.

Лишь каждый пятый (19%) россиянин время от времени играет в видеоигры, а каждый второй (48%) не делал этого никогда, свидетельствуют результаты августовского опроса ВЦИОМа. При этом самым популярным устройством для игр стал мобильный телефон (у 48% геймеров). Примерно пять часов в неделю в среднем они проводят за играми. Только 18% игроков тратят на это деньги — в среднем по 959 руб. в месяц

Исследовательская компания Newzoo в недавнем отчете причислила к геймерам целых 66 млн россиян, из которых платят 28,2 млн, но называла более скромные цифры, хотя и демонстрирующие рост. По данным аналитиков, средний российский геймер потратит в 2019 году на игры около 4 тыс. руб., на 8% больше, чем годом ранее.

Весь игровой российский рынок растет сопоставимыми темпами, подсчитали для «Денег» в консалтинговой компании PwC. В прошлом году он составил $1,91 млрд против $1,75 млрд годом ранее. При среднегодовых темпах роста в 5,6% весь рынок в этом году преодолеет отметку $2 млрд. Львиную долю рынка обеспечивают доходы от казуальных игр и игр в социальных сетях, констатируют аналитики. На эту категорию пришлось почти 62% рынка, или $1,18 млрд, а год к году она показала рост в 12,6%. Рост доходов от игр в социальных сетях ранее фиксировала соцсеть «Одноклассники». За пять месяцев этого года она удвоила разработчикам мобильных приложений внутри соцсети выплаты, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей,— до 200 млн руб. против 100 млн руб. годом ранее.

Выручка от реализации игр для консолей и ПК в России растет более скромными темпами: на 4,9% и 1,9%, до $299 млн и $379 млн соответственно, указывают аналитики PwC. За последние пять лет оба этих сегмента показали сокращение выручки только в 2016 году — при этом объем продаж игр для компьютеров до сих пор не вернулся на уровень 2015 года, когда он составлял $381 млн. Аналогичное падение в 2016 году не обошло стороной и консоли: по данным группы «М.Видео-Эльдорадо», тогда продажи упали до 7 млрд руб. против 9 млрд руб. годом ранее, наблюдалось и падение в штуках. В прошлом году выручка от продаж приставок выросла до 13 млрд руб., а за январь—июнь этого года продано устройств на 5 млрд руб.

Мобильный игровой рынок рос самыми внушительными темпами в последние годы, в 2018 году россияне потратили на мобильные игры в App Store и Google Play $517 млн, что на 25% больше, чем годом ранее, указывалось в том же отчете Newzoo. Однако в нынешнем год рост резко замедлится, до 5%. Впрочем, это соответствует региональным и мировым трендам, говорил “Ъ” представитель Wargaming Иван Живица.

Отдельный рынок сформировался вокруг торговли игровыми предметами и стриминга, подсчитывали аналитики Data Insight и «Яндекс.Кассы»: годовой объем таких трансакций составил 11,6 млрд руб. Около 3 млн человек, или 4,5% интернет-пользователей, занимаются стримингом или продажей игровых предметов. В совместном отчете стриминговой платформы DonationAlerts и ResearchMe говорится, что смотрят трансляции либо ведут их сами 44% «активных пользователей рунета», а переводили им деньги хотя бы раз 30% зрителей.

Шестоперов Дмитрий