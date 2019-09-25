Благодаря и вопреки

Шесть лет назад, до кризиса, квартиры в московских новостройках выглядели недоступными. Даже в кредит по действующим тогда ставкам они были слишком дороги. Ставки по ипотеке для покупки жилья в строящемся доме были ниже, чем на вторичном рынке, но многим потенциальным покупателям предстояло еще платить за аренду жилья до того, как дом построят и введут в эксплуатацию. В таком случае расходы на жилье превращались в проблему.

Помог покупателям кризис. Девелоперы ненадолго перестали повышать цены. Те, кто планировал купить жилье, придерживали сделку из-за ощущения общей нестабильности, и, чтобы помочь принять правильное решение, строители раздавали скидки и запускали всевозможные акции. Так, в 2016 году упали цены сразу на вторичном рынке и рынке новостроек. Затем снизились ставки по ипотеке, причем настолько, что в некоторых случаях стало возможным рефинансировать двадцатилетний ипотечный кредит в десятилетний без изменения суммы ежемесячного платежа. Девелоперы утверждали, что сделок меньше не становится: покупатели пользуются сложившимися благоприятными условиями. Тем не менее на всякий случай приостанавливали проекты, которые можно было приостановить на бумажной стадии, так как было не очень понятно, как будет меняться общая экономическая ситуация, а строить жилье впрок девелоперам невыгодно.

Когда к кризису — дорогой валюте, неменяющимся доходам и выросшим повседневным расходам — все немного привыкли, возникли отраслевые риски, связанные с изменением законодательства. Правительство изменило схему финансирования строительства жилья: застройщик получает деньги за проданную в строящемся доме квартиру только тогда, когда достроит весь дом. Участники рынка предупреждали, что в этом случае цены вырастут не менее чем на 15%. Правила вступили в силу с 1 июля этого года, но в них есть исключения. Например, по-старому могут продавать жилье те, кто продал более 10% квартир и чей проект готов на 30%. В Москве под исключения попали 2/3 строящихся домов. Поэтому жилье продолжает дорожать без резких скачков.

Екатерина Геращенко