Недавно наблюдал забавную картину, как настырный мальчуган тужился увеличить картинку, раздвигая ее двумя пальцами, но не на экране смартфона или планшета, а в обычной бумажной газете. Казалось, ребенок не верил, что мир может быть неизменным, твердым — аналоговым. В тот момент вдруг ясно понял, что уже выросло и повзрослело целое поколение, которое не застало мир без интернета. Для них «цифровая реальность» гораздо привычней той, «аналоговой», в которой все еще обитают их родители, реальности с канонизированными пикниками и офлайн-шопингом, походами в театры и на выставки, не говоря уж о тихих библиотечных залах с пыльными книжками, где в текстах нет гиперссылок и картинки не увеличиваются движением пальцев.

«Цифровое поколение» уже перестраивает мир под себя. Молодым людям привычней смотреть кино в интернете, и кинотеатры пустеют. Они не нуждаются в бумажных книгах — и библиотеки закрывают. Им привычней делать покупки онлайн, расплачиваясь цифровыми деньгами,— банки вслед за ними уходят в онлайн, сокращая число своих офисов. Немудрено, что спортивным соревнованиям теперь предпочитают киберспорт. В этом номере «Денег» мы попробовали понять, каким именно становится мир нового поколения — мир, что не знает аналога.