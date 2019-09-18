Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам

В правительственной комиссии рассмотрели законопроект об освобождении граждан, признанных банкротами, от уплаты долгов по штрафам и налогам. Как сообщает «Российская газета», поправки могут внести в Бюджетный кодекс. Предполагается расширение перечней ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными.

«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он не уточнил, предполагается ли списание штрафов по уголовным преступлениям.

За год суды списали 153,7 млрд руб. долга у 41,8 тыс. граждан. Дела 18,6 тыс. человек были закрыты в связи с полным отсутствием имущества у должников.

Напомним, Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц с высокой долговой нагрузкой. Например, для тех людей, у которых доход после платежа по кредиту опускается ниже определенного уровня — одного или двух прожиточных минимумов. По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, банки, «которые загоняют людей глубоко в долг», должны нести финансовую ответственность. Кроме этого государство планирует заставить банки продавать долги граждан им самим.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Отпущение долгов».