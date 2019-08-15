Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о подготовке программы поддержки заемщиков-физлиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих возможности погашать задолженность. В частности, планируется существенно упростить саму процедуру банкротства. Четких критериев для оформления банкротства по программе пока не сформировано.

«Например, для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня — одного или двух прожиточных минимумов»,— сказал господин Орешкин в интервью Reuters.

Он добавил, что Минэкономики пока не обсуждало инициативу с Центробанком, но есть риск, что в ЦБ «будут не согласны, так как это очень невыгодно банкам». Тем не менее в ведомстве будут настаивать на проведении реформы. «Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это»,— считает министр.

По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.

Ранее господин Орешкин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике из-за потребительских кредитов, темпы роста которых «абсолютно превышают темпы роста доходов населения». В ЦБ с этой позицией не согласны. Проводившие исследование аналитики Сбербанка также пришли к выводу, что рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан.

Об исследовании рынка потребкредитования читайте в публикации “Ъ” «"Пузыря" видимо не видимо».