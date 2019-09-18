СМИ назвали имя полицейского, сломавшего ногу дизайнеру во время задержания

Интернет-издание «Медуза» установило личность сотрудника полиции, которого дизайнер Константин Коновалов обвинил в том, что тот сломал ему ногу перед началом несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Издание пришло к выводу, что им является командир отделения 2-го оперативного полка столичной полиции Александр Журавлев.
Напомним, господин Коновалов был задержан во время пробежки на Тверской улице за три часа до начала акции за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. При задержании один из полицейских встал на ногу дизайнера. Тем же вечером в московской больнице №67 госпитализированному господину Коновалову был поставлен диагноз «закрытый внутрисуставный перелом межмыщелкового возвышения правой большеберцовой кости». Позднее Следственный комитет России не увидел нарушений закона при задержании дизайнера.
https://twitter.com/CKonovalov/status/1155478699376091136
Опознать сотрудника МВД, наступившего на конечность господина Коновалова, удалось после того, как имя этого полицейского в связи с другим инцидентом назвал журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он приложил к своему сообщению ссылку на уже удаленную страницу Александра Журавлева в социальной сети «ВКонтакте». Ознакомившись с заархивированной версией аккаунта, «Медуза» сделала вывод, что владелец страницы и полицейский, фигурирующий на кадрах задержания господина Коновалова,— один и тот же человек.
17 сентября Савеловский суд Москвы оштрафовал господина Коновалова на 10 тыс. руб., признав виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, поскольку находится в больнице. Также он заявляет, что не участвовал в акции, начало которой было запланировано на 14:00. (господин Коновалов указывает, что был задержан в 11:05).
О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».
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