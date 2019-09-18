СМИ назвали имя полицейского, сломавшего ногу дизайнеру во время задержания

Интернет-издание «Медуза» установило личность сотрудника полиции, которого дизайнер Константин Коновалов обвинил в том, что тот сломал ему ногу перед началом несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Издание пришло к выводу, что им является командир отделения 2-го оперативного полка столичной полиции Александр Журавлев.

Напомним, господин Коновалов был задержан во время пробежки на Тверской улице за три часа до начала акции за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. При задержании один из полицейских встал на ногу дизайнера. Тем же вечером в московской больнице №67 госпитализированному господину Коновалову был поставлен диагноз «закрытый внутрисуставный перелом межмыщелкового возвышения правой большеберцовой кости». Позднее Следственный комитет России не увидел нарушений закона при задержании дизайнера.

Опознать сотрудника МВД, наступившего на конечность господина Коновалова, удалось после того, как имя этого полицейского в связи с другим инцидентом назвал журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он приложил к своему сообщению ссылку на уже удаленную страницу Александра Журавлева в социальной сети «ВКонтакте». Ознакомившись с заархивированной версией аккаунта, «Медуза» сделала вывод, что владелец страницы и полицейский, фигурирующий на кадрах задержания господина Коновалова,— один и тот же человек.

17 сентября Савеловский суд Москвы оштрафовал господина Коновалова на 10 тыс. руб., признав виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, поскольку находится в больнице. Также он заявляет, что не участвовал в акции, начало которой было запланировано на 14:00. (господин Коновалов указывает, что был задержан в 11:05).

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».