СКР не увидел нарушений при задержании дизайнера, который обвиняет полицию в сломанной ноге

Следственный комитет России (СКР) не увидел нарушений закона при задержании дизайнера Константина Коновалова перед началом несанкционированной акции 27 июля, следует из ответа руководителя следственного отдела СКР Владимира Чернобривого, размещенного в Twitter задержанного. Господин Коновалов утверждал, что совершал пробежку, не участвовал в акции протеста и во время задержания полицейские сломали ему ногу.
«Действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении вас физической силы являлись правомерными, в связи с чем ваше обращение не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном сотрудниками правоохранительных органов преступлении»,— сказано в ответе.
В документе поясняется, что господин Коновалов был участником несанкционированной акции и полицейские действовали согласно закону «О полиции».
Задержанный рассказал, что его не вызывали на опрос в СКР. Он также предоставил девять фотографий, на которых видны лица сотрудников полиции, и медицинские документы, подтверждающие перелом.
Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-инфо» сообщило о 1373 задержанных.
О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».
просмотров: 267593
просмотров: 116561
просмотров: 102441
просмотров: 63428
просмотров: 61272