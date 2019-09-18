РБК: Шапошников может снова возглавить Мосгордуму

Председателем Мосгордумы нового созыва может стать снова Алексей Шапошников, сообщил РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что представители «Единой России» и КПРФ уже определились с кандидатами глав фракций.

Информацию об назначении господина Шапошникова РБК подтвердили собеседник в аппарате городского парламента и источник в мэрии. По словам собеседников издания, господин Шапошников — основной кандидат на этот пост.

Главы фракции «Единой России» и КПРФ, по данным источников, останутся прежними. От «Единой России» предлагают оставить депутата от Орехово-Борисово Степана Орлова. Руководителя изберут сегодня, 18 сентября. Главой фракции КПРФ предлагают оставить внука лидера партии Леонида Зюганова, сообщили два источника в партии. «Яблоко» и «Справедливая Россия» пока не определились с лидерами фракций.

Первое заседание Мосгордумы нового созыва должно состояться в четверг, 19 сентября.

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Не все избранные при поддержке власти депутаты Мосгордумы готовы вступать во фракцию «Единой России». Так, Наталья Метлина и Роман Бабаян сообщили “Ъ”, что не планируют поддерживать партию власти. Формально отказ троих самовыдвиженцев может означать для партии риск потери простого большинства в МГД. При этом не прошедший в парламент лидер московских единороссов Андрей Метельский может стать советником Сергея Собянина, сохранив позицию секретаря столичного отделения партии.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сами себе выдвиженцы».

Подробнее о новом составе депутатов читайте в материале “Ъ” «Мосгордума густо покраснела».