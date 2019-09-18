Рекламную кампанию дополнят судебной

Масштабный проект «Почты России» по размещению в отделениях рекламных видеоэкранов забуксовал. Вместо планировавшихся к установке до конца 2018 года 6 тыс. жидкокристаллических видеопанелей появились лишь 3,5 тыс. При этом партнер ФГУП агентство IQ Media, учрежденное топ-менеджерами структуры «Интер РАО», стало ответчиком по искам на 66 млн руб., в том числе от самого предприятия.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска «Почты России» к ООО «Айкью Медиа» (работает под брендом IQ Media) о взыскании в общей сложности 36,6 млн руб., в том числе задолженности по договору агентирования на 18,6 млн руб., следует из картотеки суда. Они будут рассмотрены 3 октября и 19 ноября.

6 миллионов россиян ежедневно посещают отделения «Почты России» (собственные данные ФГУПа)

Как сообщал “Ъ” 24 октября 2018 года, IQ Media, среди основателей которой топ-менеджеры компании «РН-Энерго» (входит в «Интер РАО»), стала партнером «Почты России» в проекте по установке в ее отделениях жидкокристаллических медиапанелей для показа рекламы. Предполагалось, что до конца 2018 года IQ Media инвестирует 150 млн руб. в закупку и установку 6 тыс. панелей в 13 регионах, включая Москву и Подмосковье.

Сейчас установлено около 3,5 тыс. экранов более чем в 2 тыс. отделений, сообщила представитель «Почты России». По ее словам, «решение рабочих вопросов действительно происходит с привлечением судебных инстанций», но это «никак не отражается на ходе проекта и развитии взаимоотношений с партнерами».

«Иски не отражаются на работе по проекту и являются обычной практикой спорных ситуаций между хозяйствующими субъектами. Полагаю, что уже до конца октября процесс с судом будет завершен»,— заявила “Ъ” гендиректор IQ Media Елена Зенухина. По ее словам, до конца года планируется установить еще 2,5 тыс. экранов. «Уже подписаны договоры с клиентами, но технически продажи еще не начались: это большой федеральный проект и новая площадка, которая требует доработок. В частности, решаем вопрос с Face ID, ведем переговоры с интернет-компаниями о разработке специального продукта для indoor-рекламы. Планируем запустить проект в полную силу и продажи к концу года»,— пояснила госпожа Зенухина.

У «Почты России» есть и второй партнер по установке рекламно-информационных экранов — «Ростелеком», проект с которым ФГУП запустило в апреле 2019 года в отдельных регионах Поволжья. В июне стороны договорились расширить проект на все Поволжье, а также Урал, Юг, Дальний Восток и Сибирь. «Мы видим потенциал в данном сотрудничестве, вложения планируются поэтапно. IQ Media с нами не пересекается, о деталях взаимоотношений "Почты России" и IQ Media не в курсе»,— сообщил представитель «Ростелекома».

Срок окупаемости таких проектов довольно долог за счет больших вложений в инфраструктуру по сравнению с другими сферами наружной рекламы, рассуждает собеседник “Ъ” на рынке наружной рекламы. «Суд с госзаказчиком — не часто встречающаяся ситуация для сложных и нестандартных проектов в наружной рекламе. Но подобному проекту нужно время на раскрутку и привлечение клиентов»,— отмечает он. Возможно, подрядчик будет иметь хорошую позицию в суде, но если он не исполнит госконтракт, то будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предупреждает адвокат BMS Law Firm Тарас Хижняк.

По данным сайта IQ Media, компания размещает рекламу не только на «Почте России», но и примерно на 200 АЗС разных сетей. В этой сфере компания также столкнулась с претензиями. Маркетинговое агентство «Телеспорт» требует с IQ Media 29,6 млн руб. за размещение рекламных материалов на видеоэкранах АЗС «Газпромнефти». Арбитражный суд Москвы 9 июля отклонил требования, так как истец не доказал факт оказания спорных услуг, разбирательство перешло в апелляционную инстанцию, где будет рассмотрено 15 октября. «В прошлом году "Телеспорт" размещал рекламу на диджитал-экранах IQ Media как агент "Газпромнефти". Мы считаем, что IQ Media не выполнила обязательства по договору, и планируем доказать это в апелляции, вернув хотя бы часть заявленной суммы»,— заявил начальник юридического отдела «Телеспорта» Игорь Савочкин.

Владислав Новый, Валерия Лебедева