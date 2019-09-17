Цены на нефть падают после резкого роста

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6,4% — до $64,8 за баррель — после сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось. По данным Интерконтинентальной биржи, цена на нефть марки WTI упала на 5,8% — до $59,1 за баррель.

По данным на 18:19 мск, цена на нефть марки Brent находится на уровне $65,4 за баррель, а нефть марки WTI оценивается в $59,5 за баррель соответственно.

Нефтяной кризис в Саудовской Аравии. Последние данные Читать далее

Ранее после атаки дронов на объекты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел крупнейший с февраля 2016 года рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 7,77% и стоили более $59 за баррель, а нефть марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% — до $69,91.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ в конце прошлой недели. Ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».