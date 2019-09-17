Россияне не готовы покупать автомобили онлайн

Эксперимент по продаже автомобилей через интернет в России провалился. Renault первой среди автоконцернов предложила приобретать новый купе-кроссовер Renault Arkana — из 300 машин купили только две. Покупатель должен был внести полную предоплату, после чего машину обещали доставить на дом. Причем каждый автомобиль лимитированной серии стоил на 400 тыс. руб. дороже обычной версии Arkana.

В самой Renault “Ъ FM” заявили, что изначально предложили клиентам два варианта покупки новой машины — по стандартной схеме или по 100-процентной предоплате. Говорить о перспективах онлайн-продажи всех моделей пока рано, добавили в компании.

Покупка автомобиля через интернет пока не востребована во всем мире, отмечает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Клиенту зачастую хочется лично осмотреть автомобиль. Кроме того, в интернете машина будет стоить заметно дороже, добавляет эксперт: «Если посмотреть на другие рынки, то, в принципе, активно развиваются истории с онлайн-продажами автомобилей с пробегом. Клиент, выбирающий автомобиль с пробегом, в целом с этой маркой, с этой моделью уже знаком. А новую машину человек все-таки хочет посмотреть, убедиться, что это действительно то, что ему нужно — посидеть, поездить. Совсем другая психология покупки. Если платить картой, то стоимость эквайринга зашкаливает, дилеру просто невыгодно принимать картами. Сейчас эквайринг стоит 1,5-2%, а маржа на машине может быть и 0,5%. Поэтому там нет скидок — просто за счет отсутствия скидки покрываются расходы по эквайрингу, по сути, за счет потребителя. Крупнейший продавец автомобилей с пробегом онлайн в США за полгода этого года продал 100 тыс. машин, новых автомобилей продается в лучшем случае сотни».

В компании Renault также заявили, что продали всю новую линейку. Практически все покупатели вносили 10-15 тыс. руб., а договор заключали в автоцентре. Такую возможность предлагают многие дилеры, говорит автоэксперт Михаил Лезжов. Правда, россияне по-прежнему не доверяют этой схеме: «У многих дилеров достаточно давно автоматизирована возможность онлайн-бронирования. Это используют, особенно при покупке автомобилей с пробегом, потому что, например, вы находитесь не в Москве, а где-то в другом регионе, и пока вы доедете до Москвы за интересным автомобилем, он может быть продан. Соответственно, его через онлайн резервируют, приезжают, уже смотрят на месте его. Хотя даже при достаточно небольшой предоплате, чтобы зафиксировать за собой автомобиль, — в районе 20-30 тыс. руб. — у людей есть определенные опасения.

Чтобы в перспективе онлайн-продажи автомобилей стали пользоваться спросом, мы должны стать богаче. Как только мы станем богаче, у нас появится ощущение, что время стоит дорого, и мы будем понимать: хорошо, мы заплатим чуть-чуть дороже в интернете, но сэкономим время на поездки к дилеру. Как только мы научимся ценить свое время, онлайн-оплата, наверное, заработает лучше»

По данным Ассоциации европейского бизнеса, российские продажи машин за первое полугодие снизились на 2,5%. Однако в июне автодилеры рассказывали “Ъ”, что реальное падение гораздо быстрее. Эксперты связывали это с так называемыми «желтыми продажами», которые отражаются в отчетах, при том, что на самом деле машины остаются на складе.

Илья Сизов