Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы

Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж. Такие данные привела Ассоциация европейского бизнеса. Кратковременный ли это успех, или китайские машины смогут побороться за лидерство на рынке кроссоверов? Выяснял Андрей Загорский.



Цифры, в самом деле, впечатляют: в августе продажи китайского кроссовера Haval взлетели на 458%, а за первое полугодие — на 250%. Аналогичные показатели у компании Geely: с января по август в России было реализовано на 252% больше машин, чем за этот же период год назад. Причем и тут в лидерах паркетник, то есть городской внедорожник — на Atlas пришлось 82% продаж.

Разумеется, когда компания продает на рынке порядка 5 тыс. автомобилей, любой более или менее заметный прирост «в штуках» — в процентах — выглядит очень внушительно. Эксперты, однако, видят в успехе Haval и Geely не только курьезы статистики. Дело еще и в том, что автопроизводители из КНР стали быстрее реагировать на запросы потребителей, отметил Сергей Климов, генеральный директор автосалона «ДолАвто», специализирующегося на продаже китайских машин: «С каждой новой моделью мы видим, как производители делают шаг вперед. Машины становятся более актуальными, снабжаются современными опциями.

Потребитель видит, что автомобиль соответствует требованиям времени, он красивый, его дизайн не отличается от дизайна марок европейских производителей.

К тому же, автомобили оборудуются современными надежными двигателями на уровне своего сегмента. Можно сказать, что на сегодняшний день такие машины уже ничем не отличаются от признанных марок, но пока сам бренд все еще стоит дешево».

Похоже, низкая цена и, правда, перестала быть главным козырем китайских автоконцернов. Они всерьез пытаются внедрить в сознание россиян формулу «китайское — значит отличное», заменив всего одно слово в известном лозунге советской эпохи. И делают это довольно успешно, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его мнению, в недалеком будущем китайские автомобильные бренды смогут потеснить на рынке многих традиционно сильных игроков, причем не только в России: «Думаю, что в течение трех-пяти лет начнется стабильный рост доли китайских автомобилей не только на российском рынке, но и на европейских. Потому что отношение к автомобилям постепенно меняется, и молодое поколение зачастую относится к ним только как к средству передвижения. Между тем, китайские компании будут решать многие задачи на очень конкурентоспособном уровне».

Впрочем, российские автолюбители в своих предпочтениях довольно консервативны. К тому же, китайским производителям еще предстоит решить немало проблем, помимо улучшения качества продукции. Так что удастся ли им нарастить свою долю рынка — это еще большой вопрос, полагает автоэксперт Ефим Зарудский: «Насколько этот заход на российский рынок будет для китайских производителей успешным, покажет перспектива двух-трех лет. Это время, за которое люди, отдавшие деньги за такие автомобили, столкнутся с опытом их эксплуатации. Этот вопрос, как и вопрос ремонтопригодности, доступности запасных частей, адекватной гарантийной политики, будет иметь значение. И здесь основные игроки на рынке — корейские, японские, европейские производители — все еще намного впереди».

Любопытно, что параллельно с ростом спроса на китайские внедорожники в этом году заметно просели продажи на российском рынке паркетников Renault Duster и Renault Kaptur, на 10-12%. А из рейтинга «25 самых популярных автомобилей России» выбыли японские кроссоверы Nissan X-Trail и Mazda CX-5. Но это, скорее всего, просто совпадение.

По оценкам экспертов, сегодня доля китайских автомобилей на российском рынке составляет от 1% до 2%.