Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о заднеприводных спортивных купе Toyota и Subaru.

Бывает так, что ради достижения общих целей объединяются даже прямые конкуренты. Из показательных примеров в автомобилестроении — представленное на Токийском салоне 2011 года заднеприводное спортивное купе. Его совместно разработали Toyota и Subaru. То есть, по сути, это не один автомобиль, а как бы два — Toyota GT86 и Subaru BRZ. Помимо эмблем и шильдиков у машин, конечно же, есть отличия, но они не столь существенны.

Концерн BMW, например, сотрудничает с маркой Peugeot в выпуске силовых агрегатов. А Mercedes-Benz с компанией Renault в выпуске моделей коммерческого транспорта. Но представить себе, что два немецких гиганта стали вдруг сотрудничать друг с другом, довольно сложно. Хотя такие прецеденты были и не раз. В свое время BMW и Mercedes вместе заказывали карты для навигации у тогда еще могущественной компании Nokia. Потом сотрудничали в подготовке общих стандартов для системы подзарядки электромобилей. И вот на днях концерны решили объединить усилия в деле разработки систем автоматизированного вождения. В рамках сотрудничества будут работать более 1200 специалистов, в том числе в составе смешанных команд от двух компаний. Работы будут вестись в кампусе автономного вождения BMW Group в Унтершлайсхайме недалеко от Мюнхена, технологическом центре Mercedes-Benz в Зиндельфингене и Технологическом Центре Daimler в Иммендингене. Цель, которая ставится перед столь внушительной командой, — уже в 2024 году выпустить на рынок полностью автономные беспилотные легковые автомобили, которые могут находиться в собственности у частных клиентов.

И здесь, понятное дело, речь не идет о том, чтобы сэкономить и не вести параллельно аналогичные исследования. Просто беспилотные автомобили должны уметь не только находить дорогу по маршруту, но и уметь общаться друг с другом. А для этого они должны уметь разговаривать на одном языке. А поскольку по дорогам ездят не только BMW и Mercedes, то, очевидно, что в ближайшем будущем к этой работе обязательно подключатся и другие автомобильные компании.