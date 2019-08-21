Электромобили в России могут получить право бесплатной езды по платным дорогам

Электромобилям в России предложено разрешить бесплатный проезд по платным дорогам, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет».

«Электрокары только начали вливаться в жизнь россиян. Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако общественность все же заинтересована в покупке электромобилей. Рынок показывает ежегодный рост, — подчеркнули в НТИ 'Автонет'. — В случае, если такая инициатива будет принята, стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной магистрали для владельцев электромобилей составит около 1 тыс. рублей. Также возникнет необходимость в оборудовании платных трасс электрозаправочными станциями».

Авторы идеи отметили, что обсуждают ее на экспертном уровне и направили соответствующее предложение по бесплатному допуску электромобилей на платные дороги в Минпромторг и МВД России.

Напомним, в 2019 году, по данным «Автостата», продажи новых электромобилей в России выросли в 2,8 раза.