Строительство Широтной магистрали может начаться в 2020 году

Работы по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, «Восточный скоростной диаметр») могут начаться в 2020 году. Об этом было заявлено в Смольном на совещании по перспективному развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Предполагается, что в финансировании первого этапа магистрали будут задействованы ООО «Магистраль северной столицы», федеральный и городской бюджеты. Далее трасса будет создаваться на основе соглашения о государственно-частном партнерстве. Предварительный срок завершения работ – конец 2024 года. На магистрали будет 11 развязок, скорость движения составит 110 км/ч.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поддержал инициативу города о первоочередном финансировании дорожных проектов и выделении федеральных средств на строительство Широтной магистрали

скоростного движения.

Правительство Петербурга рассчитывает получить на реализацию пяти приоритетных транспортных проектов, помимо ШМСД (Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе, транспортная развязка Московского шоссе с Дунайским проспектом) 13 млрд рублей федеральных средств в период с 2020 по 2024 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о начале строительства первого участка ВСД было подписано в рамках ПМЭФ-2019. Проект третьего участка будущей скоростной автомагистрали планируется разработать до ноября этого года.