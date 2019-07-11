Конкурс на проектирование второго участка ВСД за 690 млн рублей признан несостоявшимся

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки по тендеру на разработку проектно-сметной документации по строительству второго участка Широтной магистрали скоростного движения (ВСД) от пересечения с Витебским проспектом до КАД. На выполнение этих работ с начальной (максимальной) ценой контракта 690,3 млн рублей в качестве претендента выступила лишь одна компания — АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», сообщается на сайте госзакупок.

В виду отсутствия конкуренции конкурс был признан несостоявшимся. Поскольку срок подачи заявок на него завершен, электронный аукцион либо будет проведен заново, либо с единственным претендентом заключат госконтракт по начальной цене.

АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» связывают с семьей Ротенбергов. Ранее компания попала в санкционный список США, Евросоюза и Украины за участие в строительстве Крымского моста.

“Ъ-СПб” писал, что заказчиком работ по проектированию второго участка ВСД выступает АО «ЗСД». Предполагается, что проектные работы будут выполнены до 30 апреля 2020 года.