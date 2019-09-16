Единороссы в большинстве

Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября. Напомним, «Единая Россия» приняла решение не выдвигать кандидатов на выборы, а поддержать ряд самовыдвиженцев. По действующему регламенту МГД фракцией считается депутатское объединение, сформированное из депутатов, кандидатуры которых на выборах были выдвинуты избирательным объединением. Дополнить регламент нормой о том, что члены фракций прежнего созыва могут сохранить свою фракционную принадлежность и в новом, накануне предложили депутаты-единороссы уходящего созыва. Их инициативу рассмотрят на первом заседании МГД седьмого созыва, которое пройдет 19 сентября, оппозиция, которая втрое расширила свое представительство в обновленной думе, подвергла поправку критике. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что у представителей ЕР в любом случае не будет больших проблем с формированием объединения, а один из авторов поправки Татьяна Портнова сказала “Ъ”, что главное новшество — это предложение сформировать фракции на все пять лет, а не регистрировать их заново на каждой сессии.

Проект постановления, представленный председателем комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяной Портновой, предполагает изменение, в том числе, ст. 109 регламента столичной думы. Если поправка будет принята, прошедшие в новую думу депутаты прежнего созыва получат право сохранить свою фракционную принадлежность: для этого им будет необязательно выдвигаться на выборы от соответствующего избирательного объединения.

Как пояснил “Ъ” президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, сейчас избранные в МГД самовыдвиженцы имеют право создавать лишь различные депутатские объединения, в том числе и постоянные. При этом автоматически перейти из старого созыва в новый объединение не может, процедура регистрации должна быть пройдена заново.

Отметим, в МГД шестого созыва ЕР контролировала 28 мандатов, и еще 10 принадлежали депутатскому объединению «Моя Москва», в которое входили и несколько членов партии, но которое уже на выборах 2014 года от партии формально дистанцировалось. Еще семь мест контролировала оппозиция, в том числе пять — члены КПРФ, одно — «Родина» и одно — ЛДПР. Вечером 8 сентября секретарь генсовета ЕР вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак заявил о формировании фракции партии в обновленном столичном парламенте, где, по его словам, единороссов будет большинство.

«Наша оценка на сегодняшний день — фракция может получить 25 мандатов из 45»,— уточнил господин Турчак.

Отметим, в новый созыв избраны 26 самовыдвиженцев, из которых 25 представляют ЕР, бывший блок «Моя Москва» или заявляли о своей принадлежности к «команде мэра». В новый состав МГД прошли, в частности, 11 депутатов-единороссов из прежнего созыва. Оппозиция, в том числе КПРФ, расширила свое присутствие в МГД второе и изменила партийный состав: теперь в думе 13 коммунистов, четыре представителя «Яблока», включая поддержанную партией самовыдвиженца Дарью Беседину, и трое членов «Справедливой России».

Депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова сообщила “Ъ”, что инициатива госпожи Портновой будет рассмотрена на первом заседании обновленной думы 19 сентября. Ранее она критически отзывалась о предложенной поправке: «Самовыдвиженцы без стеснения раскрывают свой обман и очевидно окажутся во фракции "Единая Россия"»,— написала госпожа Шувалова в Twitter. Она сообщила “Ъ”, что руководство КПРФ решит 17 сентября, поддержат ли избранные в МГД коммунисты инициативу госпожи Портновой. Глава юридической службы московского отделения КПРФ Мухамед Биджев ранее написал в своем Telegram-канале, что «любая фракция и любое иное депутатское объединение в Мосгордуме шестого созыва не имеет и не может иметь никаких прав и полномочий в Мосгордуме седьмого созыва. Их статус, функции, права и полномочия любого характера аннулируются сразу же в момент начала работы Мосгордумы седьмого созыва. Фракции и иные депутатские объединения в думе седьмого созыва формируются только депутатами седьмого созыва в соответствии с действующим регламентом Мосгордумы». Незарегистрированный кандидат в МГД Илья Яшин также выражал возмущение после слов господина Турчака о формировании фракции ЕР: «Все единороссы шли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы, никак не использовали символику ЕР в агитации и тщательно скрывали партийную принадлежность»,— напомнил он. В понедельник избранный депутат МГД от «Яблока» Максим Круглов назвал действия ЕР «неприличными».

Впрочем, избранный депутат МГД от «Яблока» Евгений Бунимович отметил, что не видит разницы, будет ли в МГД «депутатская группа "Единая Россия" или фракция "Единая Россия"».

По его словам, «совершенно ясно, что будет группа, которая будет продвигать соответствующую политическую» силу. Глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов также не видит существенных препятствий для формирования соответствующего депутатского объединения при желании депутатов.

В свою очередь, госпожа Портнова называла ключевыми изменениями в регламенте лишь срок, на который создается фракция: «Раньше мы создавали фракцию каждую сессию, то есть дважды в год коммунисты или единороссы подавали заявления на создание фракций,— сказала “Ъ” госпожа Портнова (отметим, сама она в новый созыв МГД не выдвигалась).— Теперь же мы говорим о том, что фракция создается на пять лет как структурное подразделение». Она уточнила, что также фракция может быть ликвидирована, если из нее выйдут все члены. Наряду с этим могут создаваться и новые фракции, если депутаты примут такое решение.

Напомним, из десяти самовыдвиженцев, сформировавших после выборов 2014 года фракцию «Моя Москва», в новый созыв баллотировались шестеро, а избраны лишь трое.

Никита Прокшин, Елена Рожкова