США и партнеры готовят ответ Ирану после атак на саудовские НПЗ

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что США вместе с партнерами намерены противостоять подрывающему мировой порядок Ирану. По словам главы Пентагона, он только что вернулся из Белого дома, где докладывал о ситуации.

«Вооруженные силы США и межведомственная группа работают с нашими партнерами, чтобы противостоять этому беспрецедентному нападению и защитить мировой порядок, подрываемый Ираном»,— написал он в Twitter.

Напомним, в конце прошлой недели на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла атака дронов. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США считают виновным в произошедшем Иран. Тегеран отрицает обвинения. Позже об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила Арабская коалиция.

О том, к чему могут привести атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, читайте в материале “Ъ FM”.