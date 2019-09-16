Зарубежные СМИ: К чему приведут атаки на НПЗ в Саудовской Аравии?

Атака на саудовские нефтяные месторождения обостряет политическую ситуацию на Ближнем Востоке. Нападение беспилотников в субботу заставило Саудовскую Аравию сократить добычу нефти более чем на половину. Рынки отреагировали ростом нефтяных котировок, а политики стали искать виновных в нападении. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы. При этом в Соединенных Штатах считают, что за случившимся стоит Иран. В этом месяце состоится Генассамблея ООН, на которой президенты США и Ирана могли бы встретиться. Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам даже после инцидента, но в иранском МИД ответили, что встречи не будет. Мировые СМИ анализируют, какими будут политические и экономические последствия атаки на нефтяные месторождения. Часть из них приходит к выводу, что катастрофы на рынках не будет, но ситуация в регионе в очередной раз обострится. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

The Independent пишет, что атака на саудовские месторождения не станет катастрофой для глобального рынка: основные запасы не затронуты, а в мире достаточно свободных мощностей, чтобы восполнить нехватку нефти, пока саудиты восстанавливают свои НПЗ. Но эта ситуация выявила уязвимое место современной экономики — чрезмерная зависимость от углеводородов, и это при том, что население планеты растет, и его уровень жизни тоже, что потребует еще больше нефти и газа. И это приводит к непростому выбору: инвестировать в добычу и переработку углеводородов, раз потребность в них растет, или направить ресурсы на развитие альтернативной энергетики, чтобы снизить зависимость от нефти и газа? И то, и другое требует огромных денег, и этот сложный выбор придется делать не только Саудовской Аравии, но и всему миру, заключает The Independent.

Колумнист агентства Bloomberg приходит к выводу, что за атакой на саудовские НПЗ, скорее всего, стоит Иран, ведь у хуситов в Йемене нет ни должного опыта, ни самих беспилотников, чтобы организовать такой налет. И раз виноват Иран, то это эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а значит, договариваться с Ираном бесполезно. Эта страна стремится пересмотреть статус-кво на Ближнем Востоке, пока американская администрация теряет время на переговорах. Дональду Трампу нужно наращивать давление на Иран, тем более что для американских войск есть предостаточно целей за пределами Ирана, та же «Хезболла» и хуситские повстанцы, чтобы можно было не вступать в прямую военную конфронтацию с шиитским государством, заключает автор материала.