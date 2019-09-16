Арабская коалиция заявила об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов

Оружие, которым были осуществлены две атаки по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) компании Saudi Aramco, было поставлено из Ирана, заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики. По его словам, беспилотники атаковали не из Йемена.

«По предварительным данным, оружие имеет иранское происхождение, сейчас мы работает над определением местоположения… Террористическая атака произошла не из Йемена, как утверждали хуситы»,— сказал он (цитата по Reuters).

По мнению Турки аль-Малики, атака на саудовские нефтяные объекты нацелена на мировую экономику, а не Саудовскую Аравию. Он добавил, что власти во время следующего брифинга раскроют место, откуда были запущены дроны.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежит 100% акций компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

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Об атаке беспилотников на два саудовских НПЗ в городах Абкаик и Хурайс стало известно 14 сентября. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они не исключили, что нападения могут продолжаться, если саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. США считает виноватым в произошедшем Иран. Тегеран это заявление отвергает. МИД РФ осудил атаку на Saudi Aramco. В Саудовской Аравии произошел нефтяной кризис. Из-за роста нефтяных цен резко укрепился рубль.

О том, к чему могут привести атаки на НПЗ в Саудовской Аравии,— в материале “Ъ FM”.