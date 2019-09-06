Суд удовлетворил ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. В Белгородском облсуде "Ъ" информацию подтвердили. Ранее ходатайства об освобождении поддержали в колонии №4 под Белгородом, где спортсмены отбывают наказание за драки.

«Больше половины заключенных, которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый спортивный образ жизни. В коллективе стало меньше мелких нарушений, люди стали более дисциплинированными»,— сказал на суде заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко (цитата по «Интерфаксу»). Представитель ФСИН выступил за освобождение футболистов, заявив, что «наказание возымело действие, и они давно исправились». «Сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать»,— добавил он.

Как сообщил «РИА Новости» адвокат осужденных Юрий Падалко, накануне в суд поступило заявление от пострадавшего при драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Юрист уточнил, что сторона потерпевших «все отдала на усмотрение суда» и не возражала против УДО. Футболисты выйдут на свободу 17 сентября, если решение суда не будет обжаловано.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены Пресненским судом к полутора годам и году пяти месяцам колонии соответственно за драку, устроенную в октябре 2018 года в одном из московских кафе. После восьми месяцев, проведенных в Бутырском СИЗО, в начале июля были этапированы в колонию в Белгородской области, где работали упаковщиками тюремных роб и получали зарплату в 11 тыс. руб.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».