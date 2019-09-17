Излишкам соцстраха нашли управляющего

Законопроект, передающий право управления резервом Фонда социального страхования Федеральному казначейству, вчера был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы. Автор этой инициативы Минфин уверен, что передача полномочий по инвестированию резерва увеличит доходность от размещения в 2,5 раза. Такой шаг соответствует общей логике более масштабного плана Минфина о реформировании системы исполнения бюджета.

Вчера комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, меняющий порядок инвестирования средств резерва бюджета ФСС. Автором этого внесенного в июле в Госдуму проекта выступил Минфин. Поясним, ФСС ежегодно формирует резерв на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2019 году его объем составил 154,3 млрд руб., на 2020 год он запланирован в размере 152,3 млрд руб. Сейчас фонд, согласно постановлению правительства, имеет право самостоятельно размещать средства резерва — на депозиты банков. Законопроектом предлагается передать право инвестировать средства резерва от ФСС к Федеральному казначейству.

Вчера в ходе заседания комитета замминистра финансов Антон Котяков объяснил необходимость поправок. По его словам, функция инвестирования не свойственна фонду «в силу специфики его деятельности». В Минфине уверены, что в случае передачи полномочий казначейству ежегодные доходы от размещения резерва вырастут — с нынешних 4,5 млрд руб. до 12 млрд руб. «Если мы проанализируем доходность, которая обеспечивается ФСС,— это 3,5% от общего объема резервов, при этом доходность средств федерального бюджета составляет более 7%»,— отметил замминистра. По его словам, недополученные доходы за последние три года составили более 3% от общего объема резерва фонда. Антон Котяков отметил, что все доходы от инвестирования резерва, которые будут формироваться казначейством, поступят в ФСС и станут его средствами.

Передача управления резерва ФСС казначейству соответствует логике более масштабного плана Минфина — о реформировании системы финансирования и исполнения бюджета (подробнее см. “Ъ” от 5 июля). Напомним, ведомство предлагает сократить число единообразных бухгалтерских проводок бюджетной системы, снизив нагрузку на платежную систему ЦБ, за счет переноса на сторону казначейства всех бюджетных трансакций, совершаемых между счетами министерств и прочих бюджетных учреждений.

В Минфине сообщили “Ъ” об отсутствии планов использовать такой подход к двум другим внебюджетным фондам: «У Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда нет такого резерва, поэтому речь об этом не идет, для них нет необходимости в этом». Тем не менее в структуре фондов схожие резервы найти можно — у ПФР это резерв по объединенному пенсионному страхованию (РОПС, объемом около 140 млрд руб.), в Фонде обязательного медицинского страхования выделяют средства страхового резерва (около 70 млрд руб.). Хотя принципы управления этими резервами различаются, в перспективе возможна передача в управление казначейству и этих средств. Такое решение, наряду с инициативой Минтруда об объединении информационных систем фондов (см. “Ъ” от 3 июня), может стать технической основой для их интеграции — не дожидаясь окончания идущей уже несколько лет дискуссии об их формальном слиянии.

Анастасия Мануйлова