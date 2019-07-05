Казначейство пометет по сусекам

Минфин разработал законопроект о системе казначейских платежей — вчера он одобрен правительством, систему финансирования и исполнения бюджета ждет серьезная реформа. Федеральное казначейство из ведомства кассового исполнения бюджетов всех уровней превратится в полноценную трансакционную систему казначейских платежей. Это даст ему возможность консолидировать бюджетную ликвидность около 1 трлн руб., право размещать временно свободные средства на депозитах в банках, ускорить все бюджетные расчеты и платежи граждан и снять нагрузку по проводкам платежей между 50 тыс. бюджетных счетов с платежной системы ЦБ, а также усовершенствовать систему «предоставления средств под потребность» в рамках реализации нацпроектов.

Вчера правительство поддержало законопроект Минфина о создании системы казначейских платежей. “Ъ” ознакомился с документом — он предполагает перенос на сторону казначейства всех бюджетных трансакций, сейчас совершаемых между счетами министерств, ведомств, региональных органов власти, бюджетных и казенных учреждений, органов управления внебюджетных фондов, а также их контрагентов-юрлиц в Банке России. Также в систему казначейства предполагается вовлечь всех конечных получателей бюджетных средств — их казна сведет в единый реестр (сейчас аналогичный реестр учитывает только конечных распорядителей этих средств).

Основная идея реформы — сократить число единообразных бухгалтерских проводок бюджетной системы, снизив нагрузку на платежную систему ЦБ.

Как пояснили “Ъ” в казначействе, де-факто в систему будут погружены более 50 тыс. отдельных счетов ее участников в Банке России — они превратятся в казначейские счета, порядок работы с которыми совместно определят Минфин и ЦБ, а само казначейство сохранит в Банке России аналог корреспондентского счета, где будет отражаться сальдо расчетов в казначейской системе. Де-факто же речь идет не только о сокращении нагрузки на платежную систему ЦБ, но и о переносе в казначейство «пула ликвидности» бюджетных средств — в ведомстве Романа Артюхина его средний объем в течение года оценивают в 1,2 трлн руб.

Помимо предотвращения возможных кассовых разрывов распорядителей бюджетных средств (при отсутствии на их бюджетных счетах средств при необходимости срочных расходов) часть этой свободной ликвидности может быть размещена на банковских депозитах, но уже казначейством. При этом если сейчас право на такое размещение имеют не все регионы, то для казначейства этого ограничения не будет, а эффект масштаба позволит ему эффективнее торговаться с банками за условия размещения. Доход, который при таких объемах может составить несколько миллиардов рублей в год, казначейство будет зачислять на казначейские счета, с которых были взяты средства.

Наделение казначейства новыми функциями снизит трансакционные издержки и, как отмечают авторы законопроекта, сократит сроки зачисления доходов в бюджеты, а также переводов между бюджетами и участниками системы казначейских платежей. Как поясняют в ведомстве, в рамках казначейской системы получателям средств не нужно будет дожидаться фактического поступления их на счет: при наличии информации об их отправке расчет будет де-факто мгновенным. При этом эмиссионных полномочий у казначейства не возникнет — использование средств «пула» и трансакции будут бесплатными и не будут давать мультипликативного эффекта, как это происходит в банковской системе.

Напомним, о планах преобразования казначейства в IT-систему обеспечения трансакций бюджетного процесса первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов говорил еще в марте 2018 года. При этом с началом реализации нацпроектов бюджет де-факто уже перешел в режим «финансирования по запросу» — профицит госказны (2,7% ВВП по итогам мая; см. “Ъ” от 14 июня) позволяет выделять средства практически сразу после документального оформления мероприятий и их одобрения федеральным центром. Режим единого казначейского счета де-факто финализирует эту реформу, позволяя за счет единого учета оперативно учитывать будущие потребности и риски.

Олег Сапожков, Диана Галиева