Хуситы не исключают новых нападений на нефтеобъекты Саудовской Аравии

Официальный представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа на телеканале «Аль-Масира» предостерег иностранных специалистов от посещения нефтяных объектов Саудовской Аравии, которые подверглись атакам 14 сентября. Хуситы не исключают, что повторно нападут на объекты.

«Хочу предупредить компании и иностранцев о том, что им не следует присутствовать на предприятиях, которые пострадали от ударов, поскольку они все еще находятся под нашим прицелом и могут стать объектами нападения в любой момент. Саудовскому режиму мы хотим сказать: наша длинная рука сможет дотянуться до каждого места, куда мы захотим, и в любое время, которое мы определим, поэтому ему следует прекратить агрессию и блокаду Йемена»,— сказал генерал. По словам Яхья Сариа, для атаки использовались в том числе аппараты с реактивными двигателями.

Напомним, 14 сентября было атаковано крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс национальной компании Saudi Aramco вблизи города Абкаик. Из-за атак добыча нефти сократилась в стране на 50%. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в причастности к ударам Иран, однако там эти обвинения назвали беспочвенными.

Подробнее о последствиях нападения читайте в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».