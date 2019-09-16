Доллар упал на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией

Сегодня при открытии торгов на Московской бирже курс доллара обвалился до отметки 63,58 руб./$, что на 75 коп. ниже закрытия прошлой недели. Резкий скачок цен на нефть на фоне атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии спровоцировал и укрепление рубля. Дальнейшее движение российского валютного рынка будет определяться степенью геополитической напряженности в зоне Персидского залива и скоростью восстановления инфраструктуры в королевстве.

Стремительный рост цен на нефть в конце прошлой недели на фоне атаки йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии привел к резкому укреплению рубля. Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов обвалился сразу на 75 коп., до отметки 63,58 руб./$ — минимального значения с конца июля. Курс евро опускался ниже 70,5 руб./ € — на 88 коп. ниже закрытия минувшей пятницы.

Это минимальное значение курса европейской валюты с начала августа.

Впрочем, к 12:40 курс доллара достиг значения 64,08 руб./$, а курс евро — отметки 70,88 руб./€.

Столь резко участники валютного рынка отреагировали на резкий скачок цен на нефть, который произошел еще в пятницу, 13 сентября (но после закрытия торгов на российской бирже; см. сегодняшний “Ъ”). Тогда йеменские повстанцы атаковали с помощью ударных дронов нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии, что привело, по оценке государственной нефтяной компании Saudi Aramco, к выбытию мощностей по добыче 5,7 млн баррелей нефти в сутки (около 6% мировой добычи).

Котировки ближайших фьючерсных контрактов на нефть Brent на бирже ICE взлетели до $71,95 за баррель, прибавив за день более 19%. «Движение цен было усугублено беспрецедентным размером сбоя в работе крупнейшего поставщика нефти в мире и потенциальной эскалацией геополитической напряженности в отношениях США, Саудовской Аравии и Ирана»,— отметил агентству Bloomberg главный стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл.

Впрочем, цены не задержались надолго на этой отметке, и в понедельник к 11:00 уже находились чуть выше $65 за баррель. Однако это более чем на 8% выше предыдущего закрытия.

«Такой негативный шок на рынке предложения (нефти.— “Ъ”) на фоне замедляющегося экономического роста и обострения геополитических отношений — это то, в чем мы сейчас не нуждаемся»,— заявил глава отдела макроэкономических исследований Nomura Holdings Роб Субараман в интервью агентству Bloomberg.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, если в ближайшее время мы увидим новый виток эскалации напряженности на Ближнем Востоке, например «в виде милитаризованных действий США в этом регионе или появления угроз—заявлений о новых атаках на саудовскую нефтяную инфраструктуру», то волатильность в рубле может возрасти. По оценке господина Покатовича, если котировки нефти вернутся к отметкам $67–70 за баррель, то курс доллара на российском рынке опуститься до 63–63,4 руб./$. Впрочем, по его словам, в ближайшее время цены на нефть будут соответствовать ситуации, «когда из рыночных настроений будут выходить излишние эмоции, а в королевстве продолжится процесс восстановления инфраструктуры». Поэтому более вероятным видится сохранение курса доллара на российском рынке в диапазоне 63,5–64,5 руб./$ при ценах на нефть на уровнях $64–66 за баррель.

Дмитрий Михайлович