«Аэрофлот» разработает решения по антикоррупционному контролю для российского бизнеса

Компания «Аэрофлот» предложила создать в России стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК) — стандартов борьбы с коррупцией и контроля их выполнения. СТАК планируется реализовать при участии работающих за рубежом российских компаний, международных организаций и госорганов на объединенной платформе, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Сейчас, выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству. Глобальная стратегия "Аэрофлота" позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность»,— сказал заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров.

Планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции, чтобы позже внедрить их для российских компаний. Также планируется разработать решения для оптимизации российского законодательства на основе мировых практик.

Напомним, в июле стало известно, что в Минтруде обсуждается возможность внедрения в компаниях, включая государственные, антикоррупционного комплаенса. Юристы, впрочем, отмечают, что обязательные требования Минтруда могут стоить дорого, а в заинтересованных в этом компаниях они уже реализованы. Ранее о том, что антимонопольный комплаенс может стать обязательным для госкомпаний, заявили в ФАС.

Подробнее о комплаенсе читайте в публикации “Ъ” «Минтруд обсудит антикоррупционный контроль в компаниях».