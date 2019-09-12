Purdue Pharma достигла «предварительного соглашения» по опиоидному кризису

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma объявила о достижении «предварительного соглашения» по урегулированию претензий в причастности к усугублению опиоидного кризиса в США. Правда, как сообщает AP, договоренность достигнута лишь с половиной американских штатов, предъявляющих компании претензии, а не является полномасштабным урегулированием, на которое надеялись штаты. Поэтому судебные разбирательства с Purdue Pharma будут продолжаться.

По условиям достигнутого соглашения Purdue Pharma производитель опиоидного препарата OxyContin, запустит процедуру управляемого банкротства и поэтапно выплатит $12 млрд. Из этой суммы $3 млрд заплатит семья Саклер, владеющая Purdue Pharma. При этом Саклеры откажутся от владения компанией и продадут еще одну принадлежащую им фармкомпанию, Mundipharma, чтобы выручить дополнительно $1,5 млрд для выплат в рамках урегулирования. По мнению юристов, хоть это и не всеобъемлющее урегулирование, оно гарантирует быстрое получение компенсации от Purdue Pharma для оказания помощи пострадавшим от опиоидного кризиса. В то же время, отмечают эксперты, опрошенные AP, в числе тех, кто не вошел в это соглашение, много ключевых штатов, включая Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильванию и др., поэтому полноценным это урегулирование никак нельзя назвать.

Алена Миклашевская