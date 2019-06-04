Иски к Purdue Pharma подали почти все американские штаты

Еще три штата — Калифорния, Мэн и Гавайи, а также округ Колумбия подали иски к компании Purdue Pharma с обвинениями в том, что производитель препарата OxyContin поставил «прибыли превыше людей». Таким образом, против Purdue Pharma поданы иски уже от 45 американских штатов и округа Колумбия. Во многих исках в числе ответчиков указываются также члены семьи Саклер, владеющие Purdue Pharma.

Истцы заявляют, что производитель болеутоляющего OxyContin сознательно скрывал опасность развития зависимости у больных от этого препарата и тем самым способствовал усугублению опиоидного кризиса в США. По оценкам центров по контролю и профилактике заболеваний США, применение рецептурных опиоидных препаратов стало основным фактором роста смертей от передозировки. По данным этого ведомства, в 2017 году в США от передозировки опиоидными болеутоляющими умерли 47,6 тыс. человек.

Как сообщает агентство Associated Press, представители Purdue Pharma уже отреагировали на последние иски, отвергнув все обвинения и заявив, что будут защищаться от «заведомо ложных нападок».

Алена Миклашевская