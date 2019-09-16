Новак: Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атаки дронов в Саудовской Аравии

Россия может усилить уровень безопасность на объектах по добыче нефти после атаки дронов на объекты добычи и подготовки нефти на востоке Саудовской Аравии, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«У нас существует закон о безопасности объектов ТЭК, он выполняется, и в соответствии с этим законом принимаются все необходимые меры по защите. Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будет также работать над этим»,— цитирует господина Новака ТАСС. Он отметил, что «эта работа ведется в постоянном режиме».

Глава российского Минэнерго указал, что атака дронов на производственные мощности крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти Saudi Aramco оказывает влияние на энергобезопасность во всем мире. При этом он подчеркнул, что мировых запасов нефти достаточно для компенсации потерь в связи со снижением добычи. Господин Новак планирует обсудить ситуацию с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема атак на объекты Saudi Aramco может быть поднята на переговорах российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани в Анкаре. «Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам»,— сказал господин Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ увеличивать нефтедобычу на фоне произошедшего в Саудовской Аравии, господин Песков сказал, что необходимо дождаться дальнейшего развития ситуации. «Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объем (добычи.— “Ъ”)»,— сказал пресс-секретарь. Он уточнил, что нефтяной рынок, «безусловно, очень часто подвержен влиянию».

В ночь на 14 сентября объекты Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы). Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками стоит Иран. Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения.

Подробнее о нападении на объекты Saudi Aramco — в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».