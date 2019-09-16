Чемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью. Глава госкорпорации в интервью РБК отметил, что президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельностью «Ростеха».

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое “Политбюро 2.0”? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда»,— сказал он.

Напомним, коммуникационное агентство «Минченко Консалтинг» в июне составили новый отчет о расстановке сил в окружении российского президента. В ближний круг» президента вошли миллиардер Геннадий Тимченко, господин Чемезов и глава Совбеза Николай Патрушев. Из списка выбыл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее об отчете — в материале “Ъ FM” «”Ближний круг” Владимира Путина изменил очертания».