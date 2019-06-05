Политологи рассказали об изменениях в «ближнем кругу» Путина

Коммуникационное агентство «Минченко Консалтинг» считает, что роль секретаря Совета безопасности Николая Патрушева усилилась в «ближнем кругу» российского президента Владимира Путина. Спикера Госдумы Вячеслав Володин выбыл из него, говорится в докладе агентства под названием «Политбюро 2.0» (.pdf).

Политологи объяснили усиление роли господина Патрушева тем, что возрастает значение Совбеза на фоне ухудшений отношений с Западом. Господин Патрушев становится «ключевым переговорщиком» с представителями США.

Согласно докладу, позиции господина Володина ослабли после того, как он снизил влияние на политические партии и ОНФ. «Однако надо отметить постепенный рост субъектности парламента и его роль в качестве медиатора значимых конфликтов (реновация в Москве и пенсионная реформа), а также отмечавшееся выше повышение активности и Володина, и его коллеги Валентины Мативенко на внешнеполитическом фронте», заявили в «Минченко Консалтинг».

Кто входит в «ближний круг» Путина:

секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

премьер-министр Дмитрий Медведев

мэр Москвы Сергей Собянин

гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов

министр обороны Сергей Шойгу

бизнесмен Юрий Ковальчук

бизнесмен Геннадий Тимченко

исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин

бизнесмен Аркадий Ротенберг

В докладе «Минченко Консалтинг» отмечается, что у господина Медведева «неочевидная позиция» в этом списке, поскольку снижается его командный и символический ресурс, ослаб ориентированный на его команду бизнес. При этом премьер-министр лично курирует реализацию нацпроектов.

Авторы доклада обращают внимание, что в «высшей лиге» остаются только те, кто курирует значимые отрасли и проекты. Эксперты также отметили возрастание роли силовиков, которые, по мнению агентства, формируют для президента картину мира и направляют отношение к тем или иным людям.