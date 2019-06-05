«Ближний круг» Владимира Путина изменил очертания

Политологи холдинга «Минченко Консалтинг» составили новый отчет о расстановке сил в окружении российского президента. «Политбюро 2.0» сильно изменилось: в «ближний круг» Владимира Путина вошли Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов и Николай Патрушев, а вот спикер Госдумы Вячеслав Володин из списка выбыл. Кто усилил свои позиции, а кто, наоборот, потерял очки, согласно исследованию экспертов?

В этом году в «Политбюро 2.0» вошли силовики и бизнесмены: глава Совета безопасности Николай Патрушев и владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и глава «Роснефти» Игорь Сечин. При этом позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина ослабели: в 2017 году он считался кандидатом в «Политбюро», но выше в итоге не продвинулся, в отличие от соседей по списку. Теперь он занял место в «Идеологическом блоке». А с 2017 года свои позиции в «Политбюро» сохранил министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, премьер-министр Дмитрий Медведев, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и мэр Москвы Сергей Собянин. Список кандидатом поделен на четыре блока. Кроме «Идеологического», есть еще «Технический», в который входят, например, руководитель администрации президента Антон Вайно и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В «Юридически-силовом блоке» оказались генпрокурор Юрий Чайка и директор Росгвардии Виктор Золотов. И в последнем блоке — «Госкапитализма» — среди прочих, фигурируют глава ВТБ Андрей Костин и председатель Сбербанка Герман Греф.

За два года влияние потеряли в основном крупные бизнесмены, им на смену пришли силовики. Произошло это из-за антизападных настроений и санкций, пояснил автор доклада — президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко: «Целый ряд крупных бизнесменов, которые сколотили свои состояния еще в ельцинские времена, ранее у нас входили в число так называемых кандидатов в члены "Политбюро 2". Но сейчас они переместились в блок "ЦК". Собственно, для этого есть объективные основания. Первое — это санкционные ограничения и высокая уязвимость крупного частного бизнеса для давления извне. Второе — параллельно происходящие процессы, в частности, стремительная экспансия крупного государственного бизнеса в различные отрасли, где ранее он не присутствовал. В каких-то сферах рынок фактически создается нуля, как, например, это происходит в обновляемой сфере переработки мусора.

Понятно, что в этих условиях крупный частный бизнес, не имеющий статуса, скажем, спецпорученцев президента, резко снижает свое политическое влияние. Вместе с тем, вверх идут представители силовых структур».

Из доклада также следует, что в обществе созрел запрос на политиков нового типа, а нынешний истеблишмент воспринимается резко негативно. Политическая система загнала себя в тупик из-за выдвижения силовиков и отсутствия видимых успехов у нового поколения губернаторов, считает политолог Владимир Слатинов: «Политика гигантской концентрации ресурсов в руках государства связана не только, безусловно, с внешним фактором, но и с попыткой собрать инструменты для того, чтобы оперативно отвечать на проблемы и вызовы, которые будут формироваться внутри системы или страны. То есть для того, чтобы тушить отдельные социальные или экономические пожары у власти достаточно ресурсов. Плюс, ко всему налицо резкое укрепление силовиков и, будем говорить откровенно, усиление репрессивности государственной машины, должной сдерживать тот рост критических настроений и готовности даже к политическому действию, которое сейчас фиксируют социологи. Высшая элита все-таки до сих пор слишком сильно верит в национальные проекты и в то, что если завтра доверенные лица, контролирующие крупные экономические активы, начнут осваивать соответствующие средства, а население увидит реальные результаты в деле улучшения инфраструктуры, социалки, то общественные настроения изменятся. Но дело в том, что, очевидно, подобная модель не предполагает интенсивного экономического роста. Это значит, что население, истосковавшееся по росту доходов и потребительских возможностей, будет только увеличивать свое критическое настроение к власти».

Авторы доклада отмечают новый тренд — члены «Политбюро 2.0» будут уделять гораздо больше внимания своей репутации и продвижению собственных проектов. Это связано с тем, что имидж стал гораздо важнее, чем материальные ресурсы.

Глеб Силко