Умер президент Туниса

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси умер в госпитале в возрасте 92-х лет. Сообщение о смерти опубликовано в Facebook президентской администрации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что политик был госпитализирован в связи с недомоганием. За последний месяц, по данным СМИ, президент попал в больницу во второй раз. Отмечается, что после выхода из больнице в июле он почти не появлялся на публике.

Беджи Каид ас-Себси был лидером светской партии «Нидаа Тунис» («Зов Туниса»), соратником свергнутого во время «жасминовой революции» в 2011 году авторитарного правителя Зин аль-Абидина бен Али, занимал пост главы МИДа. Во втором туре выборов в 2014 году, он набрал 56% голосов, а его соперник, умеренный исламист Монсеф Марзуки — 44%. Участвовать в президентских выборах в ноябре Беджи Каид ас-Себси не планировал.