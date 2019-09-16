Самозанятых предложат донорам

Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются. Сейчас Минфин говорит о возможности ввести режим налога на профессиональный доход прежде всего в регионах-донорах и субъектах РФ с городами-миллионниками. Ранее речь шла о регионах с высокой долей неформального сектора в экономике. Просьбы губернаторов областей с дефицитными бюджетами о введении нового режима, по всей видимости, останутся без удовлетворения — в центре настаивают на том, что он предназначен не для сбора дополнительных доходов, а для легализации.

О возможности расширения эксперимента по введению специального режима для самозанятых в выступлении на Московском финансовом форуме сообщил заместитель главы Минфина Илья Трунин. По его словам, с учетом цифрового неравенства и разной потребности в услугах самозанятых распространить эксперимент можно было бы на центры экономической активности. «В первую очередь это регионы-доноры и те субъекты федерации, где находятся города-миллионники»,— уточнил заместитель министра.

О таком сценарии распространения налога на профессиональный доход говорил на форуме и глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил, что эксперимент затевался не для поиска дополнительных доходов, поэтому для его старта были выбраны четыре региона-донора (Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан). По словам Андрея Макарова, в Госдуму поступают просьбы от руководства «дефицитных» регионов о введении такого режима и у них, но депутат против такого сценария.

«Надо уйти от безумных планов по количеству самозанятых по регионам, как и от увязки KPI губернаторов с этим показателем, этот идиотизм не должен портить замечательную идею»,— сказал Андрей Макаров.

Напомним, с начала этого года в четырех субъектах РФ легальные самозанятые при годовом доходе не более 2,4 млн руб. платят единый налог — 4% при реализации товаров и услуг физлицам, 6% при продажах юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). По словам главы ФНС Михаила Мишустина, зарегистрировалась уже 201 тыс. самозанятых. Из них 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налогов. Всего задекларировано 20 млрд руб. дохода, оформлено 20 млн чеков. Самые популярные сферы деятельности самозанятых — перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама. Средний чек на их услуги и товары — 1 тыс. руб. Средний возраст — 36 лет, самому юному — 15 лет, самому пожилому — 93 года.

Глава «Яндекса» Аркадий Волож и гендиректор «ЦИАН Групп» Максим Мельников рассказали о регистрации самозанятых в рамках сервисов этих компаний. По данным ЦИАНа, из выборки арендодателей в Москве 45% собственников сдаваемого жилья заявили, что разбираются в теме налогообложения самозанятых, а 19% уже зарегистрировались в этом качестве. Глав Сбербанка Герман Греф отметил, что регистрация дает предпринимателям, ранее находившимся в тени, возможность обращаться в банки за средствами, в учреждения социальной сферы — за услугами, а также предоставляет возможность размешать рекламу без опасения, что ими заинтересуются налоговики.

Отметим, что еще в июне этого года у Минфина были иные мысли по поводу дальнейшего распространения эксперимента по самозанятым (см. “Ъ” от 26 июня). В проекте ответа ведомства на запрос правительства о будущем эксперимента (был отправлен на согласование в Минэкономики) речь шла о расширении нового режима с 1 января 2020 года на территории со значительным теневым сектором на рынке труда. В письме приводились данные Росстата о том, что к таким регионам в первую очередь относятся Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Крым, Алтай, то есть в основном дотационные территории.

Татьяна Гришина