Самозанятых допустят до нужд госкомпаний

Власти продолжают кампанию по популяризации идеи привлекательности выхода самозанятых «из тени». Эксперимент по льготному налогообложению таких граждан дополнен проектом Минфина о распространении на них преференций при закупках госкомпаний, действующих сейчас для малого бизнеса. Эксперты полагают, что части самозанятых найдется что предложить крупным заказчикам, но высказывают сомнения в том, что такие физлица смогут предоставить достаточное обеспечение своих заявок для участия в закупках.

Минфин в пятницу сообщил о размещении для общественного обсуждения проекта поправок к 223-ФЗ (о закупках госкомпаний и госкорпораций), согласно которым на самозанятых будут распространены преференции, действующие в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП; упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, особые сроки оплаты за поставленный товар и другие). Напомним, сейчас компании с госучастием и госкорпорации обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 18% объема своих годовых закупок (при этом 15% — на прямых торгах, то есть без участия крупного бизнеса). Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки.

Распространение на самозанятых этих и других льгот МСП (например, по кредитованию) обсуждалось на июньском совещании о ходе реализации национальных проектов, которое первый вице-премьер Антон Силуанов провел в Калужской области (см. “Ъ” от 17 июня). В пятницу министерство пояснило, что принятие поправок «позволит обеспечить благоприятные условия деятельности самозанятым гражданам» в рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства.

Преференции предложено ввести на срок до 31 декабря 2028 года — столько будет длиться эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход, стартовавший с начала этого года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В этих четырех регионах самозанятые с доходом не более 2,4 млн руб. обязаны платить лишь один налог — 4% с дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% при продажах юрлицам и индивидуальным предпринимателям. По последним данным Минэкономики, в качестве самозанятых зарегистрировалось более 120 тыс. человек. Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог на профессиональный доход на другие регионы, не дожидаясь окончания эксперимента.

Как полагает вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, инициатива Минфина может стать не декларацией, а вполне рабочей конструкцией. По ее словам, услуги, закупаемые госкомпаниями у самозанятых, могут быть любыми, например, контракт на разработку программного продукта или его адаптацию, разработка дизайна и т. д. «Сейчас фактически нелегальному частному лицу вход на государственные торги или торги крупных заказчиков закрыт, в них участвуют только юрлица»,— сказала “Ъ” госпожа Блудян.

Впрочем, участие самозанятых в закупках вызывает и вопросы. По словам члена генсовета «Деловой России» и председателя совета директоров платформы электронной коммерции Global Rus Trade Анны Нестеровой, в реальности «обеспечением исполнения контракта может быть только банковская гарантия, а не средства на счетах самозанятого, потому что сегодня они есть, а завтра их может не быть». «При этом банки будут защищать свои риски по самозанятым высокой ставкой по гарантии, а это может сделать невыгодным участие последних в торгах»,— говорит эксперт. Без банковской гарантии, по словам госпожи Нестеровой, заказчик может оказаться в неловкой ситуации, когда контракт не исполнен. «Риски неисполнения велики, а объемы услуг, которые самозанятые могут поставить государству, нельзя назвать значительными»,— сказала она “Ъ”.

Татьяна Гришина