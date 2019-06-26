Самозанятых выведут из самой тени

Минфин намерен внести в правительство предложение по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых за счет регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики. Это 13 территорий, в основном южные — в том числе Чечня, Дагестан, Крым. Расширение администрирования налога на профессиональный доход (НДП) потребует дополнительного финансирования налоговиков. По мнению экспертов, просьбы о вхождении в периметр эксперимента исходят не от самих самозанятых, а от местных властей — для них это способ пополнить региональные бюджеты.

Эксперимент по введению НПД, стартовавший с начала года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, уже в следующем году может быть расширен на ряд территорий с высоким уровнем работников, занятых в сером секторе экономики. Об этом говорится в проекте ответа Минфина (есть у “Ъ”) на запрос правительства о будущем эксперимента. Как следует из текста документа, отправленного на согласование в Минэкономики в понедельник 24 июня, министерство совместно с ФНС рассмотрело вопрос о расширении эксперимента с 1 января 2020 года. «В качестве критериев отбора субъектов для их включения в эксперимент следует учитывать долю населения в возрасте 15–72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам в процентах»,— говорится в предложении Минфина Белому дому.

Далее в тексте приводится ссылка на данные Росстата, по которым высокий уровень данного показателя приходится на Чечню (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетию (49,2%), Кабардино-Балкарскую республику (41,3%), Северную Осетию—Аланию (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%) и прочие. Кроме того, говорится о необходимости включения в эксперимент территорий Крайнего Севера, Забайкальского края (тут показатель неформальной занятости 22,9%) и Тывы (26,9%).

По данным ФНС, за пять месяцев с момента начала эксперимента в четырех регионах зарегистрировались как самозанятые более 106 тыс. физлиц. Тем временем в Минфин и ФНС поступают обращения от граждан субъектов РФ, не участвующих в эксперименте, а также от местных властей, с просьбой распространить пилотный проект по самозанятым и на них. В пакете документов, приготовленном для отправки в правительство, приложены письма от губернатора Псковской области, администраций Липецкой и Кемеровской областей, правительства Республики Коми и Минкавказа.

В проекте письма Минфина в правительство говорится также о том, что рост расходов на администрирование НПД в случае расширения эксперимента потребует дополнительного финансирования ФНС. В пресс-службе Минфина подтвердили, что «сейчас идет проработка предложений о расширении со следующего года перечня регионов—участников эксперимента по введению льготного налогового режима НПД», однако отметили, что «говорить о конкретных расчетах, финансировании пока преждевременно». В свою очередь, в письме ФНС в Минфин по теме расширения эксперимента говорится о возможном распространении действия НПД на всей территории РФ.

Напомним, суть налогового эксперимента, действующего с начала года, сводится к тому, что в участвующих в нем регионах самозанятые с доходом не более 2,4 млн руб. в год освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость — и обязаны платить лишь налог в 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам.

Как говорит эксперт в сфере социальной политики, доктор экономических наук Сергей Смирнов, «на деле интересно, чьи это запросы — непосредственно самих самозанятых или региональных администраций. Если второе — это способ пополнить местные бюджеты». В обращениях региональных властей причины желания попасть в эксперимент либо не поясняются (Коми), либо объясняются «значительным по потенциалу запросом на обновление взаимоотношений между властью и предпринимательским сообществом» (Кемеровская область), либо авторы признают ожидаемый экономический эффект в виде дополнительных бюджетных поступлений, но говорят и о возможности «достижения показателей национального проекта при условии отнесения самозанятых к сфере малого и среднего предпринимательства» (Псковская область) — при этом власти этого региона поддерживают распространение налогового режима для самозанятых на все субъекты уже с 2020 года.

Татьяна Гришина