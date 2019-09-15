Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после атак на НПЗ в Саудовской Аравии

После атаки дронов на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саудовской Аравии, один из которых является крупнейшим в мире, цены на нефть могут вырасти на $5-10 за баррель, предсказывают аналитики рынка, опрошенные агентством Reuters. По мнению некоторых экспертов, если проблему с поставками не удастся решить в кратчайший период, цена за баррель нефти может подскочить и до $100.

14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран.

Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Поэтому от сроков по восстановлению работы этих НПЗ зависит, как сильно увеличится мировая цена на нефть. По мнению источников агентства в нефтяной отрасли, на полное восстановление добычи могут уйти недели.

«Рынок может вернуться к $100 за баррель, если проблему не удастся решить в краткосрочной перспективе»,— полагает эксперт из Onyx Commodities Грег Ньюман.

При этом некоторые аналитики полагают, что мировому рынку необходимо в будущем учитывать риски, возникающие при таком виде аварии на НПЗ. «Эти атаки сложно остановить, и они могут периодически случаться. Рынку нужно учесть этот риск в ценах»,— считает Гэри Росс из Black Gold Investors.

Есть также и те, кто разделяет более пессимистичный взгляд на произошедшее, сравнивая последствия от атаки дронов на НПЗ с терактом 11 сентября в США. «В нефтяной вселенной эта атака практически эквивалентна атакам 11 сентября... Абкайк (один из подвергшихся нападениям объектов) едва ли не наиболее важный объект добычи и переработки»,— заключает Тилак Доши из Muse & Stancil.

О рекордной прибыли саудовской компании читайте в материале “Ъ FM” «Классическое производство вывело Saudi Aramco в лидеры».