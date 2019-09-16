Нефть оторачивают льготами

Минэнерго хочет снизить НДПИ для разработки нефтяных оторочек до уровня 30% от базовой ставки. Эта мера должна помочь «Газпром нефти» начать добычу в том числе на Северо-Самбургском и Тазовском участках в ЯНАО, которые компания договорилась осваивать совместно с Shell. Параллельно в правительстве рассматривается снижение НДПИ до 15% для оторочек и ачимовских залежей в арктической зоне, однако законопроект Минвостокразвития пока не одобрен президентом.

Минэнерго предлагает ввести пониженную ставку НДПИ в размере 30% для разработки нефтяных оторочек, следует из презентации ведомства к Московскому финансовому форуму. Введение льгот для нефтяных оторочек (нефтяная часть газовой залежи) обсуждается в правительстве с сентября 2018 года как одна из мер, которые призваны не допустить обвала добычи нефти в РФ в 2020-х годах. Общие запасы нефти в таких залежах, которые относятся к трудноизвлекаемым, оцениваются в 6,9 млрд тонн.

Ключевым интересантом льготы выступает «Газпром нефть», которая занимается разработкой нефтяных оторочек газовой монополии. В «Газпром нефти», Минэнерго и Минфине не ответили “Ъ”.

В марте глава дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи «Газпром нефти» Денис Сугаипов говорил «Интерфаксу», что в 2018 году на оторочки пришлось 15–20% от добычи компании, или около 12 млн тонн нефти. По словам менеджера, по качеству запасы уже запущенных в эксплуатацию Новопортовского, Восточно-Мессояхского месторождений в ЯНАО, а также восточного участка Оренбургского месторождения относятся к категории нефтяных оторочек.

В дальнейшем компания хочет приступить к добыче на Тазовском и Северо-Самбургском участках. В июне «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании паритетного СП «Меретояханефтегаз» по разработке этих площадей, а также двух Западно-Юбилейных участков. Сделка может быть закрыта до конца года. Геологические запасы нового кластера компания оценивает в 1,1 млрд тонн нефти.

Долгое время «Газпром нефть» не могла работать на оторочках, которые находятся на участках «Газпрома», поскольку их нельзя было выделить в отдельные лицензии. Но весной «Газпром нефть» заключила с «Газпромом» рисковый операторский контракт о разработке ачимовских залежей Ямбургского месторождения, а также освоении нефтяных оторочек Ен-Яхинского и Песцового месторождений (лицензии принадлежат «Газпрому»). Предполагается, что два последних месторождения будут связаны единой инфраструктурой транспортировки нефти с Тазовским и Северо-Самбургским участками, возможный проектный уровень добычи — 16 млн тонн в год.

По данным “Ъ”, сама «Газпром нефть» надеется получить гораздо большие льготы для оторочек ЯНАО и ачимовских залежей — 15% от базовой ставки НДПИ. Такой уровень налога сейчас заложен в законопроекте о поддержке арктических инвестпроектов, который был подготовлен Минвостокразвития. Документ еще не одобрен президентом РФ, поскольку Минфин выступает против столь масштабных льгот для нефтяных проектов в Арктике, в том числе для «Восток-ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» на Таймыре).

Общая добыча из нефтяных оторочек сейчас составляет около 3 млн тонн, но разрабатывается чуть больше половины запасов, говорит Дарья Козлова из Vygon Consulting. В основном освоение идет в регионах со значительными налоговыми льготами — на севере ЯНАО. Дополнительная льгота позволит вовлечь в разработку оторочки Оренбуржья, характеризующиеся низкой плотностью запасов и значительными глубинами, поясняет аналитик, тогда как сейчас их освоение экономически неэффективно.

Дмитрий Козлов