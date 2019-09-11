Расторженные отзывы поутихли

Как выяснил “Ъ”, Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко. Такая же ситуация с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ. Пауза может объясняться тем, что команде президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого. По словам собеседников “Ъ” в МИД РФ, возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону.

Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ. К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.

Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. В последний раз информация о том, сколько соглашений с Россией Киев уже расторг, а сколько собирается денонсировать, появлялась прошлой осенью.

«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений (с РФ.— “Ъ”), но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений»,— заявил 30 ноября 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

За время, которое прошло с момента этого выступления, обещанные 40 соглашений никто не разорвал, говорит информированный собеседник “Ъ” в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.

Число договоров, которые российская сторона считает денонсированными, немного не совпадает с цифрой, приведенной господином Климкиным. В российском перечне (есть у “Ъ”) всего 49 двусторонних документов. Из них 30 — межправительственные, в числе которых пакет из четырех соглашений, касающихся статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. В отличие от остальных эти соглашения расторгнуты по инициативе Москвы — в связи с присоединением Крыма.

В этом же списке 13 уже не действующих межведомственных соглашений, в числе которых протокол о сотрудничестве между ФСБ РФ и Службой безопасности Украины, погранслужбами и минюстами двух стран. Еще десять утративших силу соглашений касались межрегионального сотрудничества — их подписывали разные города и области России и Украины.

При этом в перечне утративших силу документов есть и такие, статус которых до конца неясен. «Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими»,— пояснил собеседник “Ъ”.

К документам с неопределенным статусом относится, например, межправительственное соглашение 2009 года «Об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа "Игла" и "Стрела" при осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран». От украинской стороны поступила нота о расторжении соглашения, но Киев не указал в ней дату прекращения его действия.

Похожая история с подписанным в 2003 году соглашением между правительствами двух стран «О сотрудничестве в сфере молодежной политики». Напротив него в перечне утративших силу документов стоит пометка о том, что Москва считает его действующим, поскольку «украинская сторона ненадлежащим образом оформила уведомление (о прекращении действия соглашения.— “Ъ”)».

Информации о том, что украинская сторона выходила еще из каких-либо соглашений, российская сторона давно не получала, отмечает информированный собеседник “Ъ”:

«Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили».

Как выяснил “Ъ”, аналогичная ситуация с договорами, участницей которых Украина является в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). В исполкоме СНГ “Ъ” сообщили, что с 1 января 2014-го по 1 июля 2019 года Киев вышел из 19 соглашений, решений и протоколов. Там отметили, что с мая по июль этого года от Киева поступило шесть уведомлений о выходе из международных договоров.

Так как в этот период власть на Украине еще окончательно не сменилась — правительство Владимира Гройсмана продолжало работать, а украинским МИДом руководил назначенец Петра Порошенко Павел Климкин,— в Исполкоме СНГ эти решения записывают в актив прежнего, а не нового украинского руководства. «Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе—сентябре ничего уже не было»,— сказал “Ъ” собеседник в Исполкоме, просивший не указывать его имени и должности. По его словам, в руководстве СНГ надеются, что ситуация улучшится и Киев перестанет выходить из международных договоров.

В МИД РФ “Ъ” сказали, что обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений. Там не исключают, что она может быть связана с тем, что новая власть после назначения 29 августа правительства Алексея Гончарука слишком занята кадровыми вопросами. «Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат (процесс денонсации.— “Ъ”), либо притормозят»,— сказал сотрудник МИДа в беседе с “Ъ”.

По его словам, пока рано говорить, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока еще не начала. «Если притормозят — это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор»,— отметил дипломат.

При Петре Порошенко Киев в первую очередь начал разрывать с Россией договоренности, касающиеся сферы безопасности — сотрудничества спецслужб, военного взаимодействия.

Но в то же время, указывает собеседник в российском МИДе, и при Петре Порошенко, и сейчас работали и работают соглашения об установлении дипломатических отношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Также стороны взаимодействуют в юридических вопросах вроде реадмиссии, взаимной выдачи преступников и других.

За весь период конфликта между Россией и Украиной ни одна из сторон ни разу не ставила под сомнение двусторонние договоренности, касающиеся сотрудничества в сфере атомной энергетики. «Предприятия "Росатома" выполняют все обязательства в рамках сотрудничества с Украиной в атомной отрасли. Это касается и сферы ответственности компании ТВЭЛ (поставки свежего ядерного топлива.— “Ъ”)»,— сообщили “Ъ” «Росатоме». Там подчеркнули, что, «несмотря на текущий уровень межгосударственных отношений, атомная отрасль всегда оставалась вне политики, насколько это в принципе возможно». «Это диктуется спецификой отрасли, где, во-первых, главный приоритет — безопасность, а во-вторых, технологические циклы намного длиннее политических циклов. При этом Украина по-прежнему поставляет свой природный уран в Россию для изготовления топлива для украинских АЭС, а также производит по лицензии АО ТВЭЛ часть комплектующих для украинских топливных сборок. В этом смысле отношения носят взаимовыгодный характер»,— отметили в «Росатоме».

В МИД РФ также подчеркивают, что атомная энергетика — едва ли не единственная сфера, где сотрудничество двух стран осуществляется без сбоев и под четким контролем. В пример там приводят поставки украинской стороне по железной дороге тепловыделяющих сборок (ТВС), а также вывоз в РФ отработанного топлива.

До 2014 года такие спецэшелоны от места погрузки до точки выгрузки сопровождала российская охрана. Когда ситуация в отношениях двух стран резко ухудшилась, присутствие вооруженных россиян на украинской территории стало нежелательным. Компромисс нашли быстро. Теперь в момент пересечения эшелоном с грузом ТВС российско-украинской границы охранников из РФ заменяют их украинские коллеги. Аналогичная смена караула происходит, когда поезд следует в противоположном направлении.

Владимир Соловьев