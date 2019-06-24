BlaBlaCar припомнили нелегалов

Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда. Компания «Транс Лайн» настаивает на блокировке сайта и мобильного приложения BlaBlaCar в России, утверждая, что сервис способствует нелегальным перевозкам. Истец вряд ли сможет представить обоснованную оценку ущерба и фактически протестует против конкуренции, предупреждают юристы.

Арбитражный суд Москвы 18 июня принял к рассмотрению иск астраханского ООО «Транс Лайн» о признании информации на сайте и в приложении BlaBlaCar запрещенной в России, следует из определения суда. Истец также требует запрета деятельности российского представительства BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус». Третьими лицами по иску проходят еще восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Предварительное заседание назначено на 1 августа.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции, а с 2014 года работает в России, где, по собственным данным, у сервиса около 20 млн пользователей. «Мы в курсе данного иска. Сам иск пока не получили, поэтому не можем его прокомментировать. Мы подали ходатайство в Арбитражный суд Москвы об ознакомлении с материалами дела»,— сообщил “Ъ” представитель BlaBlaCar. Ранее Таганский районный суд Москвы возвратил этому же истцу иск к BlaBlaCar, а Мосгорсуд впоследствии отказал в принятии иска, напомнил представитель сервиса.

Николя Брюссон, сооснователь BlaBlaCar, 10 июня (цитата «Прайм») Мы по-прежнему не монетизированы в половине стран нашего присутствия, таких как Россия, Украина, Бразилия, Мексика и так далее

«Транс Лайн» считает, что BlaBlaCar допускает работу нелегальных перевозчиков. Как следует из иска, компания еще в декабре 2018 года предлагала Роскомнадзору заблокировать BlaBlaCar в России в связи с тем, что «истцу и присоединившимся лицам незаконно созданы препятствия к доступу к правосудию и защите прав и законных интересов». Роскомнадзор ответил, что готов исполнить соответствующее решение суда. В феврале Мосгорсуд решил, что «характер спора, несомненно, является экономическим, поэтому подлежит рассмотрению и разрешению арбитражным судом». 18 июня суд кассационной инстанции подтвердил, что с иском надо обращаться в арбитраж, рассказала представитель «Транс Лайн» Екатерина Бурнос.

На рынок регулярных автобусных перевозок в России BlaBlaCar вышел в начале 2019 года. У сервиса были сложности из-за претензий региональных властей, но сейчас вопросов к нему нет, утверждает его представитель. Партнерами BlaBlaCar, по собственным данным, с начала года стали более 400 автобусных компаний и 10 автовокзалов. Ситуация в корне изменилась, подтверждает президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран: «Был проведен пилотный проект на площадке автовокзалов Удмуртии с BlaBlaCar по бронированию мест в сервисе на расписание автовокзала. Проект дал оптимистичные результаты». Но процент работающих с BlaBlaСar легальных перевозчиков ничтожен, а те, кто на это согласились, сделали это от безысходности, чтобы вернуть хотя бы часть ушедших в этот сервис пассажиров, утверждает директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

Истец делает упор на общедоступные данные и судебные решения, касающиеся в основном нарушений физических лиц-водителей и собственников транспортных средств, пользовавшихся BlaBlaСar для привлечения пассажиров, указывает партнер НАФКО Павел Иккерт. Ни одного решения, вынесенного именно в отношении BlaBlaCar, в иске не приведено, а единственным обоснованием неправомерности услуг сервиса служит то, что его деятельность наносит ущерб финансовому состоянию профессиональных перевозчиков, то есть фактически истец протестует против конкуренции, рассуждает юрист.

Аргументы о том, что пользователи BlaBlaCar не соблюдают обязательные требования к перевозчикам, не свидетельствуют о противоправной деятельности самого сервиса, согласна адвокат Forward Legal Юлия Лысова, тем более что сервис отслеживает недобросовестных пользователей и вносит их в черные списки. Кроме того, вряд ли истцы смогут представить обоснованную оценку ущерба, считает она. Для этого придется обосновать, что у BlaBlaCar и истцов одна и та же целевая аудитория, и доказать, что в результате неправомерных действий сервиса она перетекла к BlaBlaCar, после чего определить недополученную выручку, «однако вопрос об ущербе в принципе может рассматриваться, только если будет доказано, что сервис действует незаконно». Оценить ущерб «Транс Лайн» от деятельности BlaBlaCar «достаточно сложно», признает Екатерина Бурнос, но он равен доходу, который заработала «незаконно конкурирующая организация».

Владислав Новый