Кандидатов в Евросоюз оставили в зале ожидания

20 июня на саммите ЕС в Брюсселе не будет одобрено начало переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в союз. Это следует из принятого накануне решения глав дипломатии стран ЕС. Таким образом, вопреки данному год назад лидерами Евросоюза обещанию запустить процесс евроинтеграции двух балканских стран в июне 2019 года и несмотря на выполнение Скопье ключевого условия — достижения соглашения с Афинами о новом имени македонского государства, начало переговоров о вступлении вновь откладывается. Это может негативно повлиять не только на стабильность Северной Македонии и Албании, но и на процесс нормализации отношений между Сербией и Косово. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Вопрос о запуске переговоров с Северной Македонией и Албанией об их интеграции в Евросоюз еще недавно казался делом почти решенным. Год назад на саммите ЕС этим двум кандидатам было обещано начать переговорный процесс в июне 2019-го. Для этого Скопье предстояло выполнить главное требование — реализовать подписанное с Афинами соглашение о взаимном признании и решении многолетнего спора, в соответствии с которым македонское государство стало называться Республикой Северная Македония.

К началу нынешнего года это требование было выполнено полностью: соглашение вступило в силу в обоих государствах, что открыло Северной Македонии дорогу в НАТО (см. “Ъ” от 26 января). После этого 13 членов ЕС (Италия и страны Центральной и Восточной Европы) выступили с призывом «предоставить Скопье и Тиране зеленую улицу». А в конце мая рекомендацию начать переговоры дала и Еврокомиссия. Точку в вопросе должен был поставить нынешний саммит ЕС. Однако этого не произойдет.

Накануне саммита в Люксембурге встретились главы МИДов стран ЕС, чтобы определиться в том числе и по Северной Македонии с Албанией. Согласия относительно запуска переговорного процесса с двумя балканскими странами достичь не удалось.

Еще до встречи министров в Люксембурге парламент Нидерландов высказался против начала переговоров с Албанией «из-за недостаточного прогресса в области верховенства права и борьбе с коррупцией». Аналогичную позицию заняла и Франция. После этого проходным стал считаться вариант с приглашением к переговорам только Северной Македонии. Но и ей придется подождать.

«С учетом ограниченного времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к данной проблеме с целью принятия ясного решения по существу как можно скорее, самое позднее — в октябре 2019 года»,— говорится в решении европейских министров, принятом в Люксембурге во вторник вечером.

Формальным поводом для отсрочки стало то, что немецкий Бундестаг сможет принять решение по этому вопросу только в сентябре. Да и Кипр неожиданно увязал свое согласие с более жесткой позицией ЕС по поводу проводимой Турцией геологоразведки газа в Средиземноморье. Однако, судя по утечкам с заседания, на переносе сроков принятия решения на осень принципиально настаивали Франция, Германия и Нидерланды, считающие, что кандидаты пока не готовы к переговорам. Кроме того, первоначальная формулировка в итоговом документе о том, что осенью будет принято «положительное решение о начале переговоров», была заменена на более расплывчатую — о «принятии ясного решения по существу».

Как пояснил “Ъ” на условиях анонимности источник в европейских дипломатических кругах, «данная формулировка оставляет возможность дать в октябре согласие на переговоры только с Северной Македонией и в очередной раз отказать Албании».

«Шансы Скопье на осень велики, особенно с учетом исторического решения об изменении названия страны, что, видимо, позволит повлиять на позицию Франции, Германии и Нидерландов,— пояснил собеседник “Ъ”.— Но Албанию эти страны вряд ли пропустят».

Отказ ЕС начать в обещанные сроки переговоры с Северной Македонией и Албанией может иметь негативные последствия не только для этих стран, но и для всего региона. В начале июня македонский премьер-реформатор Зоран Заев предупредил, что подаст в отставку, если ЕС в июне не одобрит его стране дату начала переговоров о вступлении. Негативное решение ЕС наверняка станет стимулом к более радикальным действиям и для албанской оппозиции, уже полгода организующей протесты против правительства Эди Рамы.

«Решение ЕС оставить Скопье и Тирану в зале ожидания говорит о дефиците у лидеров ключевых европейских стран ответственности и видения будущего,— заявил “Ъ” известный сербский политолог Миливой Бешлин.— После всего, что правительство Заева сделало для борьбы с коррупцией, укрепления правового государства, достижения межнационального согласия в плане готовности к серьезным компромиссам с Грецией и Болгарией, отказать ей в начале переговоров — не просто постыдное решение, но и дурной сигнал, что ответственное поведение невыгодно, что тезис о европейских ценностях является лишь мишурой, а ЕС отворачивается от Балкан, оставляя регион другим силам. Цена всего этого может быть высокой, да и для самого ЕС неприятной».

Пагубность решения Евросоюза, похоже, понимают и ключевые политики в его собственных рядах. «Политический компромисс на Балканах должен быть вознагражден»,— заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан, активно лоббировавший в первую очередь за Скопье. По его словам, если македонские лидеры проявили храбрость в достижении компромисса и не были вознаграждены, ЕС теряет доверие к себе и в свою силу в регионе. Господин Хан убежден, что отказ Скопье и Тиране может повлиять и на нормализацию отношений Сербии и Косово. «Без убедительных примеров тяжело мотивировать Белград и Приштину вернуться за стол переговоров»,— посетовал еврокомиссар.